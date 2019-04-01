أسعار المواقد في السعودية 2019 | شامل جميع الأنواع ” غاز- سيراميك – كهربائي ” بجميع الأحجام وأعداد الشُعلات مع توقعات أسعار العام الجديد

أسعار المواقد ” البوتاجازات ” بمختلف الماركات داخل المملكة العربية السعودية، نُقدمه إليكم عبر تقرير شامل وعام يرصد الأسعار الخاصة بالمواقد في السعودية بجميع الماركات من ” لجيرمانيا – جينيرال ايليكترك – البرتو – جليم غاز – تيفال – سيمفر – وايت وستنجهاوس – جيبسون – ال جى – اريستون – ويربوول – بيكو – لا ميسا – كينوود – مولينكس – مايتاج – كرافت – بلاك اند ديكيير – بالسون – جى تى سى – كيليفينتور – فيلبس – هوم كوين – ايندسيت – بوش – ايمجوى بور – هاير – كلا برو ) وذلك بالأسعار المتواجدة بالأسواق والمتاجر داخل المملكة، فإليكم الآن كامل التفاصيل حول أسعار المواقد في السعودية للعام 2019 .

ما هي أسعار المواقد في المملكة العربية السعودية 2019

والآن بمختلف الأنواع المتوافرة من المواقد بأسواق المملكة سواء كانت ” غاز أو سيراميك أو كهربائية ” نوضح إليكم جدول الأسعار الخاص بالمواقد حسب سعر السوق الآن وسوف نتابع التحديثات أو التغيرات التي قد تصيب الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان ونوضحها إليكم أول بأول .

أسعار مواقد الغاز فى السعودية 2019

والأن البداية مع طرح بيان أسعار مواقد الغاز داخل المتاجر والأسواق الخاصة بطرح وبيع الأجهزة المنزلية داخل المملكة العربية السعودية، شامل جميع المواقد بالإمكانيات المختلفة من الفرن المنفصل والشويات وتقنية الحرارة المذدوجة والأمان الكامل وبعدد شعلات الأربع شعلات والخمس شعلات بجميع الموديلات الخاصة بالمواقد داخل السعودية .

ماركة الموقد مواصفات الموقد سعر الموقد موقد سيمفير المقاس : 60*60 يتميز بمفرن منفصل عدد : 4 عيون 1350 ريال سعودى موقد لاجيرمانيا المقاس : 60*60 بفرن غاز عدد : 4 عيون . 2100 ريال سعودى موقد وايت وستنجهاوس المقاس : 90*60 بفرن غاز عدد : 5 عيون 2550 ريال سعودى موقد لاجيرمانيا المقاس : 60*60 فرن + شواية بالغاز عدد : 4 عيون . 2650 ريال سعودى موقد سيمفر المقاس : 80*55 عدد : 5 عيون فرن غاز 1900 ريال سعودى موقد لاجيرمانيا فوتورا المقاس : 60*60 بعدد : 4 شعلات فرن غاز 2750 ريال سعودى موقد هاير المقاس : 90*60 بعدد : 5 عيون الإشعال ذاتى بسعة تصل الى 130 لتر فرن غاز 2100 ريال سعودى موقد جليم المقاس : 53*50 عدد : 4 شعلات غاز 1900 ريال سعودى موقد جى تى سى المقاس : 80*60 عدد : خمس مواقد يتميز بالأمان الكامل غاز 1890 ريال سعودى

موقد إل جى المقاس : 90*60 بتكنولوجيا الحرارة المذدوجة عدد : 5 عيون . غاز 3150 ريال سعودى موقد لاجيرمانيا مقاس : 90*60 مزود بفرن و شواية عدد : 5 شُعلات بالغاز 2950 ريال سعودى موقد لاجيرمانيا فوتورا المقاس : 80*50 غاز بعدد 5 شعلة غاز 3150 ريال سعودى موقد لاجيرمانيا أمريكانا المقاس : 90*60 غاز عدد 5 شعلات 3600 ريال سعودى موقد جليم المقاس : 90*60 عدد : 5 مواقد بالغاز 4100 ريال سعودى موقد جليم المقاس : 90*60 العدد : 5 عيون يتميز بكل مقومات الأمان الكامل بالغاز 6250 ريال سعودى موقد الكترولكس المقاس : 60*90 عدد 5 عيون غاز 1360 ريال سعودى موقد هوم كوين المقاس : 90*60 عدد : 5 شعلات غاز غاز 2560 ريال سعودى موقد كلاس برو المقاس : 90*60 مزود بمؤقت رقمى عدد : 5 مواقد غاز 1400 ريال سعودى موقد كرافت المقاس : 90*60 مزود ب 5 شعلات بالغاز 3200 ريال سعودى

أسعار المواقد الكهربائية والسيراميك فى السعودية 2019

والأن ننتقل لكى نُعرج بالبحث والتدقيق فى إطار رصد أسعار المواقد بالمملكة العربية السعودية، لكى نتعرف على الأسعار الخاصة بالمواقد ذات الفرن الكهربائى والسيراميك بمختلف الموديلات المتاحة وبكل الأحجام، متوافق مع بيانات المتاجر الكبرى المعنية ببيع وعرض كافة الأجهزة المنزلية ومنها المواقد قطعاً داخل كافة مناطق المملكة .

ماركة الموقد موديل ومواصفات الموقد سعر الموقد موقد ميتاج بفرن كهربائى وعدد 4 عيون 2360 ريال موقد ويرلبول المقاس : 4.8 قدم بفرن كهربائى لفات عدد أربع شُعلات 2770 ريال سعودى موقد جنرال الكتريك فرن كهربائى بعدد 4 شعلات 3000 ريال سعودى موقد جنرال الكتريك بعدد 4 عيون والفرن كهربائى سيراميك ويتميز بخاصية التنظيف ذاتياً 3850 ريال سعودى موقد إل جى عدد 5 شعلات مزود بلوحة تحكم رقمية كهربائى + سيراميك 4750 ريال سعودى موقد بيكو المقاس 60*60 بفرن كهربائى و أربع شعلات 1050 ريال سعودى موقد كلفيناتور عدد 4 شعلات والفرن كهربائى ويتميز بخاصية التنظيف الذاتى 2450 ريال سعودى موقد جبسون بفرن سيراميك عدد 5 شعلة وتنظيف ذاتى 3800 ريال سعودى موقد جيبسون الفرن كهربائى + سيراميك عدد 5 شعلة مقاس : 76 سم 4450 ريال سعودى

توقعات أسعار المواقد فى السعودية 2019

هناك العديد من العوامل المُحددة لأسعار المواقد فى السعودية، ياتى فى الصدارة منها مُعدل الطلب العام على المواقد، هذا بجانب تكاليف مُدخلات انتاج المواقد مع تكاليف الاستيراد الخاصة بالمواقد داخل المملكة، وقد يكون للتشريعات الضريبية الأخيرة والمتمثلة فى ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة أثر فى زيادة أسعار المواقد بالسعودية خلال بدايات العام 2018 بمعدل وصل الى 5 %، ويرى الخبراء أن زيادة أسعار المواقد فى السعودية خلال العام 2019 قد تكون واردة بنسبة قليلة للغاية قد تقترب الى الثبات، فمع بداية كل عام وزيادة نشاط المغتربين داخل المملكة يزيد الطلب العام على المواقد، مما يرفع من أسعارها وهذا قد يحدث خلال 2019 ككل عام ولكن بنسبة أقل، نظرا لقوانين السعودة التى أدت الى رحيل كثير من الأُسر المغتربة مما قلل الطلب على المواقد بهذا العام، وعليه يتوقع الثبات لأسعار المواقد خلال العام 2019 أو على أسوء تقدير الزيادة ولكن بنسبة ضئيلة جداً .

وبهذا التقرير نكون قد نقلنا البيان العام لأسعار البوتاجازات فى السعودية للعام الجديد 2019، مع التأكيد ان متابعة أسعار كافة ماركات المواقد داخل أسواق ومتاجر المملكة سوف تظل مستمرة مع بدايات العام الجديد .