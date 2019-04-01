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أسعار المواقد في السعودية 2019 | شامل جميع الأنواع ” غاز- سيراميك – كهربائي ” بجميع الأحجام وأعداد الشُعلات مع توقعات أسعار العام الجديد

كتب محمد هلال آخر تحديث

أسعار المواقد ” البوتاجازات ” بمختلف الماركات داخل المملكة العربية السعودية، نُقدمه إليكم عبر تقرير شامل وعام يرصد الأسعار الخاصة بالمواقد في السعودية بجميع الماركات من ” لجيرمانيا – جينيرال ايليكترك – البرتو – جليم غاز – تيفال – سيمفر – وايت وستنجهاوس – جيبسون – ال جى – اريستون – ويربوول – بيكو – لا ميسا – كينوود – مولينكس – مايتاج – كرافت – بلاك اند ديكيير – بالسون – جى تى سى – كيليفينتور – فيلبس – هوم كوين – ايندسيت – بوش – ايمجوى بور – هاير – كلا برو ) وذلك بالأسعار المتواجدة بالأسواق والمتاجر داخل المملكة، فإليكم الآن كامل التفاصيل حول أسعار المواقد في السعودية للعام 2019 .

ما هي أسعار المواقد في المملكة العربية السعودية 2019

والآن بمختلف الأنواع المتوافرة من المواقد بأسواق المملكة سواء كانت ” غاز أو سيراميك أو كهربائية ” نوضح إليكم جدول الأسعار الخاص بالمواقد حسب سعر السوق الآن وسوف نتابع التحديثات أو التغيرات التي قد تصيب الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان ونوضحها إليكم أول بأول .

أسعار مواقد الغاز فى السعودية 2019

والأن البداية مع طرح بيان أسعار مواقد الغاز داخل المتاجر والأسواق الخاصة بطرح وبيع الأجهزة المنزلية داخل المملكة العربية السعودية، شامل جميع المواقد بالإمكانيات المختلفة من الفرن المنفصل والشويات وتقنية الحرارة المذدوجة والأمان الكامل وبعدد شعلات الأربع شعلات والخمس شعلات بجميع الموديلات الخاصة بالمواقد داخل السعودية .

ماركة الموقدمواصفات الموقدسعر الموقد
موقد سيمفيرالمقاس : 60*60

يتميز بمفرن منفصل

عدد : 4 عيون

1350

ريال سعودى

موقد لاجيرمانياالمقاس : 60*60

بفرن غاز

عدد : 4 عيون .

2100

ريال سعودى

موقد وايت وستنجهاوسالمقاس : 90*60

بفرن غاز

عدد : 5 عيون

2550

ريال سعودى

موقد لاجيرمانياالمقاس : 60*60

فرن + شواية بالغاز

عدد : 4 عيون .

2650

ريال سعودى

موقد سيمفرالمقاس : 80*55

عدد : 5 عيون

فرن غاز

1900

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا فوتوراالمقاس : 60*60

بعدد : 4 شعلات

فرن غاز

2750

ريال سعودى

موقد هايرالمقاس : 90*60

بعدد : 5 عيون

الإشعال ذاتى بسعة تصل الى 130 لتر

فرن غاز

2100

ريال سعودى

موقد جليمالمقاس : 53*50

عدد : 4 شعلات

غاز

1900

ريال سعودى

موقد جى تى سىالمقاس : 80*60

عدد : خمس مواقد

يتميز بالأمان الكامل

غاز

1890

ريال سعودى

موقد إل جىالمقاس : 90*60

بتكنولوجيا الحرارة المذدوجة

عدد : 5 عيون .

غاز

3150

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيامقاس : 90*60

مزود بفرن و شواية

عدد : 5 شُعلات

بالغاز

2950

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا فوتوراالمقاس : 80*50

غاز بعدد 5 شعلة

غاز

3150

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا أمريكاناالمقاس : 90*60

غاز عدد 5 شعلات

3600

ريال سعودى

موقد جليمالمقاس : 90*60

عدد : 5 مواقد

بالغاز

4100

ريال سعودى

موقد جليمالمقاس : 90*60

العدد : 5 عيون

يتميز بكل مقومات الأمان الكامل

بالغاز

6250

ريال سعودى

موقد الكترولكسالمقاس : 60*90

عدد 5 عيون

غاز

1360

ريال سعودى

موقد هوم كوينالمقاس : 90*60

عدد : 5 شعلات غاز

غاز

2560

ريال سعودى

موقد كلاس بروالمقاس : 90*60

مزود بمؤقت رقمى

عدد : 5 مواقد

غاز

1400

ريال سعودى

موقد كرافتالمقاس : 90*60

مزود ب 5 شعلات

بالغاز

3200

ريال سعودى

أسعار المواقد الكهربائية والسيراميك فى السعودية 2019

والأن ننتقل لكى نُعرج بالبحث والتدقيق فى إطار رصد أسعار المواقد بالمملكة العربية السعودية، لكى نتعرف على الأسعار الخاصة بالمواقد ذات الفرن الكهربائى والسيراميك بمختلف الموديلات المتاحة وبكل الأحجام، متوافق مع بيانات المتاجر الكبرى المعنية ببيع وعرض كافة الأجهزة المنزلية ومنها المواقد قطعاً داخل كافة مناطق المملكة .

ماركة الموقدموديل ومواصفات الموقدسعر الموقد
موقد ميتاجبفرن كهربائى

وعدد 4 عيون

2360

ريال

موقد ويرلبولالمقاس : 4.8 قدم

بفرن كهربائى لفات

عدد أربع شُعلات

2770

ريال سعودى

موقد جنرال الكتريكفرن كهربائى بعدد 4 شعلات3000

ريال سعودى

موقد جنرال الكتريكبعدد 4 عيون

والفرن كهربائى سيراميك ويتميز بخاصية التنظيف ذاتياً

3850

ريال سعودى

موقد إل جىعدد 5 شعلات

مزود بلوحة تحكم رقمية

كهربائى + سيراميك

4750

ريال سعودى

موقد بيكوالمقاس 60*60

بفرن كهربائى و أربع شعلات

1050

ريال سعودى

موقد كلفيناتورعدد 4 شعلات والفرن كهربائى

ويتميز بخاصية التنظيف الذاتى

2450

ريال سعودى

موقد جبسونبفرن سيراميك

عدد 5 شعلة وتنظيف ذاتى

3800

ريال سعودى

موقد جيبسونالفرن كهربائى + سيراميك

عدد 5 شعلة

مقاس : 76 سم

4450

ريال سعودى

توقعات أسعار المواقد فى السعودية 2019

هناك العديد من العوامل المُحددة لأسعار المواقد فى السعودية، ياتى فى الصدارة منها مُعدل الطلب العام على المواقد، هذا بجانب تكاليف مُدخلات انتاج المواقد مع تكاليف الاستيراد الخاصة بالمواقد داخل المملكة، وقد يكون للتشريعات الضريبية الأخيرة والمتمثلة فى ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة أثر فى زيادة أسعار المواقد بالسعودية خلال بدايات العام 2018 بمعدل وصل الى 5 %، ويرى الخبراء أن زيادة أسعار المواقد فى السعودية خلال العام 2019 قد تكون واردة بنسبة قليلة للغاية قد تقترب الى الثبات، فمع بداية كل عام وزيادة نشاط المغتربين داخل المملكة يزيد الطلب العام على المواقد، مما يرفع من أسعارها وهذا قد يحدث خلال 2019 ككل عام ولكن بنسبة أقل، نظرا لقوانين السعودة التى أدت الى رحيل كثير من الأُسر المغتربة مما قلل الطلب على المواقد بهذا العام، وعليه يتوقع الثبات لأسعار المواقد خلال العام 2019 أو على أسوء تقدير الزيادة ولكن بنسبة ضئيلة جداً .

وبهذا التقرير نكون قد نقلنا البيان العام لأسعار البوتاجازات فى السعودية للعام الجديد 2019، مع التأكيد ان متابعة أسعار كافة ماركات المواقد داخل أسواق ومتاجر المملكة سوف تظل مستمرة مع بدايات العام الجديد .

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عن الكاتب

محمد هلال

كاتب صحفي بموقع " نجوم مِصرية " الإخباري، أُفضل كثيراً العمل في إعداد التقارير والتحقيقات الصحفية، أهوى متابعة الأحداث العالمية والبرامج الوثائقية، أرى العالم جميلاً كلما كان واضحاً بالمعلومة والمعرفة . للتواصل وإبداء الرأي : [email protected]

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