أسعار المواقد في السعودية 2019 | شامل جميع الأنواع ” غاز- سيراميك – كهربائي ” بجميع الأحجام وأعداد الشُعلات مع توقعات أسعار العام الجديد

أسعار المواقد ” البوتاجازات ” بمختلف الماركات داخل المملكة العربية السعودية، نُقدمه إليكم عبر تقرير شامل وعام يرصد الأسعار الخاصة بالمواقد في السعودية بجميع الماركات من ” لجيرمانيا – جينيرال ايليكترك – البرتو – جليم غاز – تيفال – سيمفر – وايت وستنجهاوس – جيبسون – ال جى – اريستون – ويربوول – بيكو – لا ميسا – كينوود – مولينكس – مايتاج – كرافت – بلاك اند ديكيير – بالسون – جى تى سى – كيليفينتور – فيلبس – هوم كوين – ايندسيت – بوش – ايمجوى بور – هاير – كلا برو ) وذلك بالأسعار المتواجدة بالأسواق والمتاجر داخل المملكة، فإليكم الآن كامل التفاصيل حول أسعار المواقد في السعودية للعام 2019 .
ما هي أسعار المواقد في المملكة العربية السعودية 2019
والآن بمختلف الأنواع المتوافرة من المواقد بأسواق المملكة سواء كانت ” غاز أو سيراميك أو كهربائية ” نوضح إليكم جدول الأسعار الخاص بالمواقد حسب سعر السوق الآن وسوف نتابع التحديثات أو التغيرات التي قد تصيب الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان ونوضحها إليكم أول بأول .
أسعار مواقد الغاز فى السعودية 2019
والأن البداية مع طرح بيان أسعار مواقد الغاز داخل المتاجر والأسواق الخاصة بطرح وبيع الأجهزة المنزلية داخل المملكة العربية السعودية، شامل جميع المواقد بالإمكانيات المختلفة من الفرن المنفصل والشويات وتقنية الحرارة المذدوجة والأمان الكامل وبعدد شعلات الأربع شعلات والخمس شعلات بجميع الموديلات الخاصة بالمواقد داخل السعودية .
|ماركة الموقد
|مواصفات الموقد
|سعر الموقد
|موقد سيمفير
|المقاس : 60*60
يتميز بمفرن منفصل
عدد : 4 عيون
|1350
ريال سعودى
|موقد لاجيرمانيا
|المقاس : 60*60
بفرن غاز
عدد : 4 عيون .
|2100
ريال سعودى
|موقد وايت وستنجهاوس
|المقاس : 90*60
بفرن غاز
عدد : 5 عيون
|2550
ريال سعودى
|موقد لاجيرمانيا
|المقاس : 60*60
فرن + شواية بالغاز
عدد : 4 عيون .
|2650
ريال سعودى
|موقد سيمفر
|المقاس : 80*55
عدد : 5 عيون
فرن غاز
|1900
ريال سعودى
|موقد لاجيرمانيا فوتورا
|المقاس : 60*60
بعدد : 4 شعلات
فرن غاز
|2750
ريال سعودى
|موقد هاير
|المقاس : 90*60
بعدد : 5 عيون
الإشعال ذاتى بسعة تصل الى 130 لتر
فرن غاز
|2100
ريال سعودى
|موقد جليم
|المقاس : 53*50
عدد : 4 شعلات
غاز
|1900
ريال سعودى
|موقد جى تى سى
|المقاس : 80*60
عدد : خمس مواقد
يتميز بالأمان الكامل
غاز
|1890
ريال سعودى
|موقد إل جى
|المقاس : 90*60
بتكنولوجيا الحرارة المذدوجة
عدد : 5 عيون .
غاز
|3150
ريال سعودى
|موقد لاجيرمانيا
|مقاس : 90*60
مزود بفرن و شواية
عدد : 5 شُعلات
بالغاز
|2950
ريال سعودى
|موقد لاجيرمانيا فوتورا
|المقاس : 80*50
غاز بعدد 5 شعلة
غاز
|3150
ريال سعودى
|موقد لاجيرمانيا أمريكانا
|المقاس : 90*60
غاز عدد 5 شعلات
|3600
ريال سعودى
|موقد جليم
|المقاس : 90*60
عدد : 5 مواقد
بالغاز
|4100
ريال سعودى
|موقد جليم
|المقاس : 90*60
العدد : 5 عيون
يتميز بكل مقومات الأمان الكامل
بالغاز
|6250
ريال سعودى
|موقد الكترولكس
|المقاس : 60*90
عدد 5 عيون
غاز
|1360
ريال سعودى
|موقد هوم كوين
|المقاس : 90*60
عدد : 5 شعلات غاز
غاز
|2560
ريال سعودى
|موقد كلاس برو
|المقاس : 90*60
مزود بمؤقت رقمى
عدد : 5 مواقد
غاز
|1400
ريال سعودى
|موقد كرافت
|المقاس : 90*60
مزود ب 5 شعلات
بالغاز
|3200
ريال سعودى
أسعار المواقد الكهربائية والسيراميك فى السعودية 2019
والأن ننتقل لكى نُعرج بالبحث والتدقيق فى إطار رصد أسعار المواقد بالمملكة العربية السعودية، لكى نتعرف على الأسعار الخاصة بالمواقد ذات الفرن الكهربائى والسيراميك بمختلف الموديلات المتاحة وبكل الأحجام، متوافق مع بيانات المتاجر الكبرى المعنية ببيع وعرض كافة الأجهزة المنزلية ومنها المواقد قطعاً داخل كافة مناطق المملكة .
|ماركة الموقد
|موديل ومواصفات الموقد
|سعر الموقد
|موقد ميتاج
|بفرن كهربائى
وعدد 4 عيون
|2360
ريال
|موقد ويرلبول
|المقاس : 4.8 قدم
بفرن كهربائى لفات
عدد أربع شُعلات
|2770
ريال سعودى
|موقد جنرال الكتريك
|فرن كهربائى بعدد 4 شعلات
|3000
ريال سعودى
|موقد جنرال الكتريك
|بعدد 4 عيون
والفرن كهربائى سيراميك ويتميز بخاصية التنظيف ذاتياً
|3850
ريال سعودى
|موقد إل جى
|عدد 5 شعلات
مزود بلوحة تحكم رقمية
كهربائى + سيراميك
|4750
ريال سعودى
|موقد بيكو
|المقاس 60*60
بفرن كهربائى و أربع شعلات
|1050
ريال سعودى
|موقد كلفيناتور
|عدد 4 شعلات والفرن كهربائى
ويتميز بخاصية التنظيف الذاتى
|2450
ريال سعودى
|موقد جبسون
|بفرن سيراميك
عدد 5 شعلة وتنظيف ذاتى
|3800
ريال سعودى
|موقد جيبسون
|الفرن كهربائى + سيراميك
عدد 5 شعلة
مقاس : 76 سم
|4450
ريال سعودى
توقعات أسعار المواقد فى السعودية 2019
هناك العديد من العوامل المُحددة لأسعار المواقد فى السعودية، ياتى فى الصدارة منها مُعدل الطلب العام على المواقد، هذا بجانب تكاليف مُدخلات انتاج المواقد مع تكاليف الاستيراد الخاصة بالمواقد داخل المملكة، وقد يكون للتشريعات الضريبية الأخيرة والمتمثلة فى ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة أثر فى زيادة أسعار المواقد بالسعودية خلال بدايات العام 2018 بمعدل وصل الى 5 %، ويرى الخبراء أن زيادة أسعار المواقد فى السعودية خلال العام 2019 قد تكون واردة بنسبة قليلة للغاية قد تقترب الى الثبات، فمع بداية كل عام وزيادة نشاط المغتربين داخل المملكة يزيد الطلب العام على المواقد، مما يرفع من أسعارها وهذا قد يحدث خلال 2019 ككل عام ولكن بنسبة أقل، نظرا لقوانين السعودة التى أدت الى رحيل كثير من الأُسر المغتربة مما قلل الطلب على المواقد بهذا العام، وعليه يتوقع الثبات لأسعار المواقد خلال العام 2019 أو على أسوء تقدير الزيادة ولكن بنسبة ضئيلة جداً .
وبهذا التقرير نكون قد نقلنا البيان العام لأسعار البوتاجازات فى السعودية للعام الجديد 2019، مع التأكيد ان متابعة أسعار كافة ماركات المواقد داخل أسواق ومتاجر المملكة سوف تظل مستمرة مع بدايات العام الجديد .• آخر موضوع: تقديم سند الزواج snad| رابط التسجيل في برنامج محمد بن سلمان وطريقة التقديم وشروطه
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