وفاة الفنان عادل أمين عن عُمر يُناهز الـ83 عاماً بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا الفنان القدير عادل أمين صباح اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018، عن عٌمر يناهز الـ83 عاماً بعد صراع مع المرض، وقد أعلن عضو نقابة المهم التمثيلية الفنان “منير كرم”، خبر وفاة الراحل عادل أمين اليوم في مستشفي دار الشفاء صباحاً، مضيفاً أن النقابة مُتابعة مع أسرته لإتمام إجراءات الجنازة، وتشييع جُثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة في محافظة الإسكندرية، ولكن لم يتم تحديد موعد إقامة العزاء حتى وقتنا هذا، إنه من الشخصيات المُحترمة الذي قام بأدوار فنية عديدة، وترك بصمة في أذهان جماهيره المُحبين له، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم نبذة عن الفنان عادل أمين.

نبذة عن مُختصرة عن الفنان الراحل عادل أمين:-

الفنان القدير عادل إمام من مواليد 20 أكتوبر عام 1935 في الإسكندرية، وهو فنان مصري، وكانت بدايته في فترة التسعينات من القرن الماضي، وقام في فترة الثمانينات بأدوار بسيطة وهي في مسلسل “رحلة أبو العلا البشري”، ثم بدأت انطلاقته من خلال أداءه دور مُميز للغاية في مسلسل “رأفت الهجان الجزء الأول” في سنة 1987، حيث جسد شخصية اليهودي “عزرا، وقام أيضاً بالتمثيل في مسلسل “ليالي الحلمية” وجسد شخصية المحامي “طلعت الشماشرجي”، ومسلس “البشاير” في دور سعيد”، ومسلسل “أرابيسك” وجسد شخصية “عتوقه” وكان بطولة الفنان الكبير “صلاح السعدني”.

وكانت آخر أعمال الفنان عادل أمين مسلسل “أبو عمر المصري”، ومسلسل “فوق السحاب” ومسلسل “الرحلة” في رمضان الماضي.

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