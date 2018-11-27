هل زواج الرجل سراً خيانة أم حق شرعي ؟

زواج الرجل سراً ,يعتبر زواج الرجل من زوجة ثانية من الأمور المعقدة التي أثارت جدلاً واسعاً خاصة في الآونة الأخيرة في ظل انتشار حالات الطلاق الناتجة عند عدم وجود تفاهم بين الطرفين وفي هذا السياق سنتناول معكم اليوم أسباب الزواج السري؟وهل يعتبر خيانة؟ونظرة المجتمع للزوجة الثانية،وذلك من خلال حوارنا مع مدربة الصحة النفسية “إسراء الصاوي”صاحبة شخصية “الخالة وداد” الشهيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ما رأيك في فكرة زواج الرجل علي زوجته؟

لا أحبذ زواج الرجل علي زوجته إلا في الضرورة القصوى.

ما هي الأسباب التي تدفع الرجل للزواج من أخري؟

يضطر الرجل للجوء لامرأة أخري وذلك في حالة عدم وجود توافق أو ارتياح نفسي مع زوجته أو في حالة أنها تعاني من مرض معين أو لعدم اهتمامها بمظهرها أو إهماله هو شخصياً وعدم إعطاءه وضعه كرجل،ولذلك وضع الله سبحانه وتعالي شرط العدل للتعدد وليس كما يدعي البعض بأن مفهوم العدل واسع جداً ويضم عدة معاني :

“عيب أوي يطلع علينا واحد أو واحدة فاضية ويقولي التعدد والزواج الثاني ملوش شروط وإلا كده بيجيبوا دين جديد من عندهم هما وعملوا زي اللي قال :ولا تقربوا الصلاة وطنش وانتم سكاري والرسول نفسه قلبه كان بيميل لواحده من زوجاته عن الأخري وهي السيدة عائشه مين بقي احسن من الرسول وقادر يعدل!!!”.

ما رأيك في زواج الرجل سراً ؟ وهل يعتبر خائن من وجهة نظرك؟