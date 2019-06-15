احمد حبشي هو نجم حقيقي من نجوم المسلسل الرمضاني “أبو جبل “، والذي أجمع النقاد والجمهور معا على أنه واحدا من المكاسب الرمضانية في الدراما لهذا العام، فرغم أنه ليس بجديد على الشاشة و وجهه مألوف لدى الجمهور المصري و العربي، ومسلسل أبو جبل ليس هو بالعمل الأول الذي يجمعه مع الفنان مصطفى شعبان، إلا أن هذا العمل يعد ميلادا حقيقيا للفنان الشاب الذي وصف الدور بأنه يجسد كثيرا من ملامحه و صفاته ولهذا فقد أحب شخصية شعبان من قلبه والتي يظهر من خلالها ابن بلد وجدع يقف الى جوار صديقه و ابن عمه و رغم الظلم الذي يقع عليه لكنه يستمر في دعمه.

نجم أبو جبل يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغيرة

واليوم خرج الفنان الشاب أحمد حبشي، من خلاله حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، حتى يشارك متابعيه ومعجبيه فرحته باحتفاله بعيد ميلاد ابنته الصغيرة حيث نشر صورتها التي لاقت إعجابا كبيرا من متابعي الفنان الشاب، و انطلقوا مباركين للصغيرة الجميلة بعيد ميلادها .

جدير بالذكر أن مسلسل ” أبو جبل “، يعتبر هو اللقاء السادس الذي يجمع الفنان الشاب أحمد حبشي بالنجم مصطفى شعبان ، والذي يصفه دائما بأنه صديقه المقرب حيث كان لقائهما الأول في مسلسل الزوجة الرابعة ، عندما جسد حبشي دور شقيق زوجة مصطفى شعبان الأولى وابنة عمه ، لتتوالى الأعمال الدرامية بعد ذلك و يصبح عاملا مشتركا في كافة أعمال مصطفى شعبان الدرامية وهو ما وصفه حبشي بأنه نتيجة وجود كيمياء مشتركة بينهما.

من الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان الشاب أحمد حبشي ، مع النجم مصطفى شعبان ، هي : الزوجة الرابعة ، مزاج الخير، مولانا العاشق، أبو البنات، أيوب ، وأخيرا مسلسل أبو جبل في عام 2019 ، والذي وصف دوره فيه بأنه نقلة حقيقة في مشواره الفني، يجب أن يستغله جيدا .

← إقرأ أيضاً: