نجل الفنان محمود البزاوي فنان صاعد وصل للعالمية

قدم الفنان محمود البزاوي العديد من الادوار المتقنة والمميزة، ولكن مع ذلك لم يأخذ حقه الصحيح بين النجوم في المقدمة، بسبب موهبته المتميزة شارك في العديد من الأعمال الناجحة التي نالت حب وإعجاب المشاهدين ,الفنان محمود البزاوي له ابن مخرج شاب وهو أكرم البزاوي، وهو ابنه من ابنة الصحفي الراحل محمود السعدني، وقد أصبح هذا النجم الصاعد الشاب فنان واعد في الوسط الفني.

نجل الفنان محمود البزاوي

شارك الفنان الصاعد أكرم محمود البزاوي كمساعد مخرج وذلك خلال العمل مع مساعد المخرج العالمي “ريدلي سكوت” ، في فيلم “Exodus: Gods and Kings” أو الخروج” والذي تم عرضه في عام 2014, وكذلك شارك في إخراج سمير ابو النيل ، يعتبر الفنان أكرم محمود البزاوي من الفنانين المحظوظين الشبان الذين وصلوا للعالمية ، ويحتل حاليا مكانة يحسد عليها بين الشباب في صناعة السينما المصرية، حيث بدأ الفنان أكرم العالمية والتمييز في فترة قصيرة من عمره،

يتعامل الفنان محمود البزاوي مع ابنه اكرم كصديق له ويتمتع بروح الدعابة بينه وبين ابنه, وقد كتب أكرم عبر حسابه بموقع الفيس بوك وقال : “ومهما كبرت همام في أمستردام فيلم ميتعوضش خصوصا مشهد الريش”، ليعلق والده الممثل محمود البزاوي: “عشان جبتلك Game boy من هولندا” . وذلك في اشارة لقطة ساخرة في فيلم همام وامستردام الذي شارك في بطولته الفنان محمود البزاوي .

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