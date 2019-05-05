موعد مسلسل محمد رمضان 2019 زلزال على قناة دي إم سي ودبي وإم بي سي1

العديد من المشاهدين والمتابعين ينتظرون كل عام في شهر رمضان مسلسل محمد رمضان، وهذا العام مسلسل محمد رمضان 2019 هو مسلسل زلزال الذي سيكون مختلف عن ما قدمه محمد رمضان في الأعوام السابقة، بالفعل استطاع محمد رمضان أن يحتل الصدارة ويكون رقم 1 في المشاهدة، وبالفعل ينتظر متابعيه مسلسله كل عام لكي يتعرفون على تفاصيله ويشاهدون أداء الفنان محمد رمضان، واستطاع محمد رمضان على مر الأعوام السابقة أن يجمع قاعدة كبيرة من المشاهدين والمتابعين من جميع الأعمار، وهذا ما جعله ناجح في اختيار أدواره والشخصيات التي يقدمها.

موعد مسلسل محمد رمضان 2019 والقنوات التي سيعرض عليها

هناك ثلاثة قنوات سيتم عرض مسلسل زلزال عبر شاشتها في أوقات مختلفة:

قناة دي إم سي ستعرض مسلسل زلزال في تمام الساعة 11 مساء.

قناة ام بي سي 1 ستعرض مسلسل محمد رمضان 2019 في تمام الساعة 9:30 مساء ويعاد الساعة 8 صباحآ.

قناة دبي ستعرض المسلسل ولكن لن يتم الإعلان عن موعده حتى الآن.

استطاع محمد رمضان أن يحقق نجاح في رمضان السابق بمسلسل نسر الصعيد الذي حقق فيه نجاح كبير وجسد شخصية الضابط، وسيكون مسلسل زلزال في حقبة زمنية سابقة وخاصة عام 1992 والأحداث ستتغير بحادث زلزال 1992 الذي سيتسبب بسقوط منزل البطل الذي قام بسداد دينه، ومن هنا تبدأ الأحداث والصراعات وسيشارك محمد رمضان في المسلسل النجمة حلا شيحه بعد عودتها من الاعتزال، والنجم ماجد المصري والكثير من النجوم الشباب.

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