موعد مسلسل زلزال 2019 محمد رمضان والقنوات الناقلة له

خلال الدراما الرمضانية في شهر رمضان المبارك نشاهد مسلسل محمد رمضان 2019 وسنعرض موعد مسلسل زلزال 2019 الذي سيشارك به النجم محمد رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2019 هذا العام،هذا العام سيشارك أيضآ محمد رمضان في المسلسل بشخصيتين وهما شخصية الأب وشخصية الابن، وهذا ما قام به في العام السابق في مسلسل نسر الصعيد، حينما قام محمد رمضان بدور الأب ودور الابن، ويشهد المسلسل حالة من المتضررين في زلزال 92 الذي تسبب في سقوط بعض المنازل، ويناقش حالة من النتائج التي ترتبت على سقوط أحد المنازل الذي قام بشرائها بعض الأشخاص عن طريق القسط.

موعد مسلسل زلزال 2019

سيتم عرض المسلسل على ثلاثة قنوات وهما دي إم سي و إم بي سي 1 وقناة دبي.

ويمكنكم التعرف على كافة المواعيد التي سيعرض عليها موعد مسلسل زلزال من الرابط التالي من هنا.

استطاع محمد رمضان أن يجعل الفنانة حلا شيحا أن تعود بدور مميز بعد أن اعتزلت فترة طويلة.

ومشاركة الفنان ماجد المصري له يمكنها أن تكون إضافة جيدة له كعادة ماجد المصري في الأعمال الفنية التي شارك فيها.

قد تم طرح تتر مسلسل محمد رمضان منذ أيام وحصلت على 2 مليون نسبة مشاهدة.

وغنى تتر مسلسل زلزال الفنان محمد شاهين.

سيتم اذاعة أول حلقات المسلسل في أول يوم رمضان يوم الاثنين الموافق 5 مايو في الأوقات المذكورة في الرابط الأعلى.

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