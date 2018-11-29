من هم أغنى 10 أشخاص في التاريخ ، لن تصدق أن القذافي واحد منهم ؟

من هو أغني شخص في التاريخ ؟ ،وما هي مقدار الثروة التى استطاع جمعها ؟ ، ربما قد تسأل نفسك هذا السؤال ، ولكن أنا لاأقول لك من هو أغني شخص خلال القرن أو القرنين الماضيين بل خلال الالفين عام الماضين ، فلا تتعجب أن احدهم من العرب ولا تتعجب بمقدار الذهب أو المال الذي استطاع جمعه فى ظل الفقر و التشرد ، فماذا يا ترى فعلوا ليحققوا تلك الثروة التى لم يستطيع أحد ان ينافسهم مع كل التطورالذي نشهده.

1. كورنيليوس فاندربيلت ، 185 مليار دولار

قام كورنيليوس فاندربلت ببناء أحد أشهر الأسماء في التاريخ الأمريكي ، وهو رجل جاء إلى الحظ من خلال بناء خطوط السكك الحديدية والملاحة خلال القرن التاسع عشر ، وهو أيضا مؤسس جامعة فاندربيلت ، ولا يزال اسم عائلته يحمل الكثير من النفوذ اليوم ، حتى مذيع CNN أندرسون كوبر هو جزء من عائلة فاندربيلت ، خلال ذروة نجاحه بلغت ثروة كورنيليوس فاندربيلت 185 مليار دولار تقريبًا ، تراكم معظمها في وقت لاحق من حياته أثناء توسيع إمبراطوريته للسكك الحديدية في أعقاب الحرب الأهلية.

2. هنري فورد ، 199 مليار دولار

أحد الشخصيات الرئيسية في تاريخ الأعمال الأمريكية ، تمكن هنري فورد من جمع ما مجموعه أقل من 200 مليار دولار، فورد بالطبع معروف بتأسيس شركة فورد موتور ، وجلب السيارات للجماهير، كان ثورياً في مجال النقل ، وكان أيضاً رائداً في الصناعة والأعمال التجارية ، وقام بتأسيس أجور أعلى للعاملين لديه وتطوير مفهوم خط التجميع الذي سمح بتصنيع السلع الرخيصة التي يمكن للجماهير تحملها.

3. معمر القذافي ، 200 مليار دولار

والشخص الذي يعرفه معظم القراء على الأرجح هو معمر القذافي ، الحاكم المتوفى والذي أطيح به مؤخرا في ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا ، ويقال إن القذافي سيطر على ثروة طائلة قدرها 200 مليار دولار ، تم تجميعها خلال حكمه الذي استمر 42 عاما على ليبيا ، كان السياسي والقائد الأكثر إثارة للجدل والحاسم ، والقذافي الشهير تم إسقاطه في عام 2011 خلال الحرب الأهلية الليبية ، عندما تم جره إلى الشوارع وقتل من قبل الثوار .

4. وليام الفاتح ، 209 مليار دولار إلى 229 مليار دولار

قدرت ثروة وليام الفاتح ما بين 209 مليار و 229 مليار دولار ، اشتهر أن يصبح أول ملك نورماندي في إنجلترا ، وكان وليام قد حكم من 1066 حتى 1087، قاد غزوة ناجحة في نهاية المطاف لإنجلترا ، وأصبح ملكًا بعد أن قرر عزل أحدهم ، كان يعرف أيضا باسم وليام باستارد ويعتقد أنه كان سليلا من الغزاة الفايكينغ من قبل سنوات ، وهو ما يفسر حيث حصل على موهبته للغزو.

5. جاكوب فوغر ، 221 مليار دولار

ورغم أن هذا الرقم التاريخي الغامض نسبيًا مقارنة بالعديد من الأعضاء الآخرين في العالم الأكثر ثراءً ، فقد تمكن جاكوب فوغر من اكتساب 221 مليار دولار من خلال أنشطته التجارية والبنكية ، عاش Fugger من عام 1459 حتى عام 1525 ، بعد ولادته والموت في أوغسبورغ – ألمانيا ، تم صنع ثروة Fugger من خلال تجارة النسيج في إيطاليا في الغالب ، ولكن أيضًا من خلال تعدين الفضة والذهب في المجر والبوهيميا.

6. مير عثمان علي خان ، 230 مليار دولار

ربما لم تكن قد سمعت عن مير عثمان علي خان ، لكنه كان بلا شك أحد أغنى الناس الذين عرفهم العالم . وبصفته حاكم ولاية حيدر آباد في الهند ، نما ثروته إلى ما مجموعه 230 مليار دولار ، أصبح نيزام من حيدر آباد بعد وفاة والده في عام 1911 وملك 37 عاما ، والإشراف على التوسع في التعليم والكهرباء والسكك الحديدية في المنطقة ، توفي في عام 1967 ، نجا من قبل 149 طفلا.

7. نيكولاي الكسندروفيتش رومانوف ، 300 مليار دولار

عرف نيكولاي الكساندروفيتش رومانوف ، المعروف باسم القيصر نيكولاس الثاني ، بثراء بقيمة 300 مليار دولار خلال فترة ولايته ، من المحتمل أن يكون نيكولاس الثاني الأكثر شهرة لكونه الإمبراطور الأخير لروسيا قبل سقوط البلاد خلال الثورة الروسية ، وفي النهاية تم إعدامه هو وعائلته في عام 1918، جدير بالذكر أن نيكولاس الثاني أصبح قديسًا معترفًا به من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، ويعرف بأنه أغنى قديس في تاريخ البشرية.

8. أندرو كارنيجي ، 310 مليار دولار

لقد برز أندرو كارنيجي ، وهو صناعي ثري وقوي بشكل لا يصدق ، خلال منتصف القرن التاسع عشر عن طريق صناعة الصلب ، بعد ولادته في اسكتلندا ، جاء كارنيجي من عائلة فقيرة للغاية دخلت الولايات المتحدة في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، بعد النجاح في الاستثمار في عدد من المشاريع ، أسس كارنيجي شركة الصلب الأمريكية ، التي أكسبته معظم ثروته التي بلغت 310 مليارات دولار، ومن المعروف أيضا عن التخلي عن كل ذلك تقريبا ، ويتم تذكره باعتباره واحدا من أهم الخيرين في العالم .

9. جون روكفلر ، 340 مليار دولار

اسم روكفلر متأصل بعمق في التاريخ الأمريكي ، وثروة جون دي روكفلر البالغة 340 مليار دولار لا تزال قائمة اليوم كأكبر ما شهده العالم على الإطلاق ، ولد في عام 1839 في نيويورك ، وقد برز على مدى حياته كمؤسس مشارك لشركة ستاندرد أويل ، كواحد من الثوريين في صناعات الطاقة والبترول ، يشتهر روكفلر أيضًا بأعماله الخيرية ، حيث أسس كليتين خلال حياته ، وهما جامعة شيكاغو وجامعة روكفلر، توفي في عام 1937 عن عمر يناهز 97.

10. نقل موسى ، 400 مليار دولار

بعيدا وبعيدا أغنى رجل للسير على وجه الأرض كان مانسا موسى ، أو موسى الأول من مالي، وباعتباره الإمبراطور الحاكم لإمبراطورية مالي ، أمر موسى بثروة تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، هذا يستحق أكثر من أربعة أضعاف أغنى شخص في العالم ، لوضع الأمور في نصابها. ولد موسى في عام 1280 وعاش حتى عام 1337 كمسلم متدين ، حيث أنشأ العديد من المراكز التعليمية والمساجد في جميع أنحاء أفريقيا ، ويمكن رؤية أحدها أعلاه في تمبكتو، بما أن عهد موسى كان منذ فترة طويلة ، لا تزال هناك تقارير متباينة حول وفاته وتنازل العرش لابنه ، ومع ذلك لم يتمكن أحد من الاقتراب من مقدار الثروة التي ترأسها موسى.