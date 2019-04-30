نهتم فى “نجوم مصرية” بكل شئون الأسرة وما يشغل اهتمام الأب والأم، ونقدم لهم فى هذا المقال معنى اسم ميرال ضمن سلسلة كبيرة من المقالات التي نكتبها عن معانى أشهر الأسماء.

فنحن نعلم جيداً مدى أهمية هذا المقال للكثير من الآباء والأمهات الذين يبحثون عن أفضل الأسماء لأولادهم وبناتهم، فتابعوا معنا المقال لنوضح لكم معنى وصفات اسم ميرال.

معنى اسم ميرال

لإسم ميرال جمال من نوع خاص من حيث سهولة نطق الإسم والوقع الموسيقى له، وهو اسم علم للمؤنث من أصول تركية يُعنى الغزال الصغير، وفى إيطاليا يُعنى الأميرة ويُطلق على أجمل النساء هناك أما المعنى الدارج له هو عيون الغزال الصغير.

صفات حاملة اسم ميرال

لم يسعنا أن نُبين لكم كل صفات الفتاة الحاملة لإسم ميرال لكثرتها، وسنوضح لكم أبرز الصفات كالتالى:

فتاة حسناء فاتنة شديدة الجمال.

شخصية رومانسية وتحب الأفلام الرومانسية العاطفية.

لها ذوق رائع فى اللبس.

تحب عملها وتتقنه ولا تتكاسل عنه.

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