معنى وصفات اسم كارما

لكل إنسان على وجه الأرض اسم ينادى به ويميزه عن غيره، وقد كثرت الأسماء في حياتنا اليومية مع ظهور عدد كبير من الأسماء الجديدة التي لجأ إليها الناس لندرتها وتميزها، ومن هنا نبدأ مقالنا اليوم فى “نجوم مصرية” عن معنى اسم كارما وأهم الصفات التى يحملها حتى يعلم الآباء والأمهات كل التفاصيل حوله، فإلى نص المقال.

معنى اسم كارما

يعتبر اسم كارما أحد الأسماء التى لها أكثر من معنى، وهو اسم علم تُسمى به الفتيات من أصل أعجمى ويقول البعض أنه أيضاً له أصول عبرية، وللكارما مفهوم أن لكل فعل رد فعل أى كل ما تفعله من خير أو شر ستحصد نتائجه فى النهاية، والكارما عند العرب تُعنى حديقة العنب، وعند اليهود تُعنى الشجر أو البستان.

صفات حاملة اسم كارما

للفتاة المُسماة بإسم كارما إطلالة مختلفة وجمال من نوع خاص يُميزها عن باقى الفتيات، ولها الكثير من الصفات نوضحها لكم كالتالى:

فتاة رقيقة المشاعر تحب أن تكون دائماً فى حالة حب.

شخصية متأنية جداً عندما تقرر اتخاذ قرار مهم.

ناجحة فى عملها بشكل كبير.

لها كاريزما إجتماعية تُمكنها من التواصل بسهولة وتكوين العلاقات.

← إقرأ أيضاً: