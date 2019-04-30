معنى وصفات اسم فاطمة

يبحث الكثير فى مجتماعتنا العربية عن معنى اسم فاطمة، وقد أصبحت عملية اختيار اسم جيد ومميز لطفلك المولود صعبة ولييت بسيطة كالسابق، فأصبح الأب والأم يهتمون ويفكرون كثيرا عند عملية اختيار الإسم، فالطفل عندما يكبر يتأثر بإسمه ويكن له نصيب وحظ من صفاته، ولهذا نكتب لكم فى “نجوم مصرية” هذا المقال بعنوان معنى اسم فاطمة وأبرز سمات شخصيته، فإلى نص المقال.

معنى اسم فاطمة

لا يبدو اسم فاطمة غريباً على مسمعنا، فهو من أقدم الأسماء التى ظهرت فى عصور ما قبل الإسلام وخاصة في شبه الجزيرة العربية، وهو اسم علم عربي الأصل يُطلق على كثير من الفتيات في دول الخليج، والإسم مأخوذ من الفطم وهو منع الطفل عن الرضاعة.

صفات حاملة اسم فاطمة

يختص اسم فاطمة دوناً عن غيره بالكثير من الصفات الجميلة التى تميزه عن غيره، ومنها:

شخصية صلبة لا تهاب الصعاب.

يساعد الآخرين فى أي وقت يحتاجونه فيه.

تقف بجانب أصدقائها في محنتهم

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