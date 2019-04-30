معنى وصفات اسم سلمان

يبحث العديد من أولياء الأمور عن معنى اسم سلمان، وتكثر عمليات البحث عن أجمل الأسماء وأفضل المعانى حين قرب قدوم طفل جديد للعائلة، فالزوج والزوجة بعد زواجهما بفترة قصيرة ينتظرون بفارغ الصبر الخبر السعيد أنهما فى انتظار مولود جديد يأتى خلال أشهر قليلة، ويبحثون من وقتها عن أفضل الأسماء لتسمية الطفل، ولهذا كنا قد كتبنا فى “نجوم مصرية” عن معانى لأكثر من اسم مميز مثل معنى اسم سراج ومعنى اسم بلال ومعنى اسم حمزة ومعنى اسم أيوب، ونوضح فى هذه المقالة معنى اسم سلمان وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم سلمان

انتشر عن اسم سلمان أنه اسم أعجمى وسمى الآباء والأمهات أولادهم بهذا الإسم على هذا الإعتبار، ولكنه في الواقع اسم علم عربى الأصل تماماً، ويُعنى السليم المستسلم، وهو اسم صاحب رسول الله سلمان الفارسى.

صفات حامل اسم سلمان

هناك بعض الصفات التى تغلب على أصحاب اسم سلمان وتكون مشتركة فى الكثير ممن يُسمون بهذا الإسم، ومنها:

شخصية شجاعة جداً حيث أن معنى اسمه الثور المتوحش.

يتحدث بما يريد ولا يهاب أحداً.

يمد يد العون والمساعدة لمن يطلب منه.

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