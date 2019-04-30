شهدت الآونة الأخيرة حالة من الجدل بشأن انتشار الأسماء الأعجمية الغربية بشكل ملحوظ عن ذى قبل، ونخصص هذا المقال للحديث عن معنى اسم ريماس أحد أكثر هذه الأسماء انتشاراً بين الفتيات، وقد اختلف الكثير حول تحديد معنى معين ومحدد للإسم، ونحن من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “نجوم مصرية” سنتحدث بإستفاضة عن كل ما يخص اسم ريماس من حيث المعنى وأصل التسمية وحكم التسمية به فى الشريعة الإسلامية وغيره، فإلى نص المقال.

معنى اسم ريماس

اختلف معنى اسم ريماس فى اللغة العربية وعند العرب ما وجدناه أثناء بحثنا فى القاموس المحيط، فإسم ريماس فى القاموس المحيط يُعنى كتمان الخبر، ولكن عند العرب فهو اسم علم فارسي الأصل وليس من أصول عربية بتاتاً ويُعنى ماء الألماس أو بريق الألماس.

صفات حاملة اسم ريماس

مع الإنتشار الكبير لإسم ريماس في صفوف الفتيات والمواليد الإناث الجدد قررنا توضيح كافة الصفات التى تُميز هذه الشخصية، وُنبين لكم معنى وصفات اسم ريماس فى علم النفس كالتالى:

شخصية رقيقة وطيبة وتحب الخير للجميع.

تعيش فى الخيال أغلب أوقاتها.

تحب السينما وترتبط بها بشكل كبير.

معنى اسم ريماس فى الإسلام

يسألنا الكثير من قرائنا الكرام عن جواز تسمية بناتهم بإسم ريماس أم هذا مخالف للشريعة الإسلامية، وأكثر الأسئلة شيوعا “هل اسم ريماس حرام؟”، ونحن هنا نضع أمامكم إجابة الشيخ “مجدى عاشور” مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا صحة تماماً لتلك الأقاويل التى تحرم تسمية اسم ريماس، وأن الإسم ليس فيه ما يخالف شريعتنا وديننا الإسلامي الحنيف في شىء، فهو يُعنى الماس أى يُصور البنت المسماة به على أنها جوهرة، ووضح أيضاً بطلان الأقاويل التى تحرم الإسم نظراً لأنه من أصول أعجمية، ونصح فى نهاية حديثه جميع المسلمين بإختيار أحب وأفضل الأسماء لذريتهم لأنهم ينادون بها يوم القيامة أمام الله عز وجل.

اسم ريماس بالإنجليزي

يبحث معظمنا أو الذين يُسمون بناتهم بإسم ريماس عن كيفية كتابة الإسم باللغة الإنجليزية، وكما وضحنا لكم الإسم باللغة العربية من طريقة كتابة ومعنى وصفات، نبين لكم طريقة كتابته بالإنجليزية وأشكال له مزخرفة كالتالى:

Remas، R̷y̷m̷a̷s̷، ۰۪۫R۪۫۰۰۪۫Y۪۫۰۰۪۫M۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫S۪۫۰

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