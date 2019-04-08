أصبح متبقي على استقبال شهر رمضان المبارك أيام قليلة، وستبدأ مسلسلات رمضان وهناك من ينتظر مسلسل محمد رمضان 2019 كما اعتاد الجميع مشاهدة مسلسل محمد رمضان كل عام، حيث أن جمع محمد رمضان قاعدة كبيرة من الجماهير ينتظرون أعماله الفنية كل عام، حيث أن قام محمد رمضان بتقديم مسلسل نسر الصعيد وجسد فيه شخصية ضابط شرطة، وأثار الجدل وإعجاب الجميع بسبب الأحداث التي مر بها المسلسل، وشاركته في التمثيل الفنانة وفاء عامر والفنانة درة، بالإضافة للفنان سيد رجب الذي جسد دور هتلر الظالم باحترافية شديدة.

مسلسل محمد رمضان 2019

سيطل علينا محمد رمضان بمسلسل جديد له هذا العام وهو مسلسل زلزال.

وستشاركه في التمثيل الفنانة حلا شيحا بعد غياب سنوات طويلة عن التمثيل.

وسيقوم الفنان ماجد المصري بتقديم دور من خلال المسلسل.

وسيناقش المسلسل في زمن قديم في التسعينات وليس الزمن الحالي.

وفكرة المسلسل هي أن محمد رمضان سيظهر بشخصيتين مثل العام السابق.

سيقدم دور الأب الذي سيقوم بشراء منزل ولكن على أقساط.

وسيقوم بتسديد هذه الأقساط على دفعات ولكن صاحب المنزل سيقوم بالمماطلة في تسليم المنزل.

وفي هذه الأثناء سيحدث زلزال 1992 وسيتم انهيار المنزل بسبب الزلزال.

وسيعود إبن الرجل الذي قام بشراء المنزل لكي يحصل على الأرض الذي دفع ثمنها والده.

ولكن يرفض صاحب المنزل أن يسلمه عقد الأرض.

وستحدث صراعات من هنا بالرغم من تعلق الابن ببنت الرجل صاحب المنزل الذي يرفض تسليم المنزل للوريث.

قصة مسلسل محمد رمضان 2019 والنجوم المشاركين في العمل