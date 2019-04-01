قائمة مسلسلات رمضان 2019 على قناة ام بي سي مصر والسباق الرمضاني

هناك العديد من القنوات تتنافس كل عام لعرض أكبر عدد من مسلسلات رمضان عبر شاشتها، وسيكون هناك مسلسلات رمضان 2019 على قناة ام بي سي مصر بصورة حصرية، حيث أن تنجح قناة ام بي سي مصر بصورة كبيرة في أن تجذب العديد من المشاهدين لها، وهذا عن طريق تقديم مسلسلات حصرية لن تجدونها إلا من خلال شاشات قناة ام بي سي مصر،وهناك قائمة أولية خاصة بقائمة مسلسلات رمضان 2019 عبر شاشتها، وستضم القناة الكثير من النجوم التي ستعرض الكثير من النجوم الذين يتنافسون لكي يكون كل منهم الأفضل في الدراما الرمضانية.

مسلسلات رمضان 2019 على قناة ام بي سي مصر

يقدم الفنان أحمد السقا مسلسله لعام 2019 ولاد الغلابة عبر قناة ام بي سي مصر.

والفنان حمادة هلال سيقدم مسلسل ابن أصول بعد تقديمه العام السابق قانون عمر.

وبعد أن قدم علي ربيع مسلسل سك على أخواتك سيقدم مسلسل فكرة بمليون جنيه.

وحسن الرداد سيقدم مسلسل الزوجة ال18 .

ودينا الشربيني بعد أن قامت ببطولة مسلسل مليكة ستقدم مسلسل زي الشمس برفقة أحمد داوود.

أما مسلسل قابيل بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل سيكون عبر شاشة ام بي سي مصر.

وهناك العديد من البرامج التي ستكون عبر شاشة إم بي سي.

ويتسابق رامز جلال كعادته كل عام عبر برنامج خارج نطاق الخدمة.

وسيكون برنامج الصدمة كما هو ليقدم أبرز المواقف الإنسانية.

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