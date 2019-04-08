مسلسلات رمضان 2019 على قناة الحياة وصور إعلانات المسلسلات

أصبحت قناة الحياة منافس قوي لمسلسلات رمضان وسنقوم بعرض قائمة مسلسلات رمضان 2019 على قناة الحياة والنجوم الذين سيتواجدون على شاشة الحياة، حيث أن إلى الآن تم الإعلان عن ثلاثة مسلسلات سيتم عرضهم بصورة حصرية عبر قناة الحياة،ومن أبرز المسلسلات المنافسة التي أصبحت لها متابعين على مدار عامين متتاليين هو مسلسل كلبش الذي سيتم عرض الجزء الثالث منه عبر قناة الحياة، حيث أن الجميع يرغب أن يتعرف على جميع الأحداث التي ستحدث في هذا الجزء بعد النجاح الكبير الذي شاهده المسلسل خلال الأعوام السابقة.

مسلسلات رمضان 2019 على قناة الحياة

سيقدم الفنان محمد فؤاد مسلسل الضاهر بعد غياب طويل عن مسلسلات رمضان، وستشاركه الفنانة رغدة في البطولة.

والعام الثاني على التوالي الذي سيقدم فيه النجم مصطفى خاطر مسلسله عبر قناة الحياة.

حيث أن قدم مصطفى خاطر العام السابق مسلسل ربع رومي برفقة بيومي فؤاد وهالة فاخر.

وسيقدم هذا العام مسلسل طلقة حظ عبر شاشة الحياة.

وسيتم تقديم مسلسل كلبش 3 للفنان أمير كرارة عبر الحياة.

حيث أن سيأخذ مسلسل كلبش مسار آخر للأحداث مختلفة عن الأجزاء السابقة.

وسيتم تناول المسلسل في وجود شركة أمن يقوم بتأسيسها سليم الأنصاري بعد أستقالته من الداخلية.

وستتوالى الأحداث من هذا المنظور.

وفي حالة وجود معلومات تخص مسلسلات رمضان عبر قناة الحياة سنقوم بتحديث المعلومات الموجودة في هذا المحتوى.

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