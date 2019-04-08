مسلسلات رمضان 2019 / بداية سباق إعلانات الدراما الرمضانية 1440

مسلسلات رمضان 2019 ستكون مختلفة من نوعها، يشهد رمضان 1440 باقة من أقوى مسلسلات الدراما الرمضانية التي تعد بمثابة سباقاً كبيراً بين كبار نجوم الوطن العربي في هذا العام، حيث اشتهرت الدراما الرمضانية على مدار عدة أعوام بعدد من الممثلين الكبار الذين اعتدنا أن يقدموا لنا كل جديد في سباق دراما شهر رمضان المبارك، والذي يحرص كل منهم على أن يثبت جدارته بالمشاهدة، نجوم مصرية ينشر لكم اليوم أفضل مسلسلات رمضان 1440 في مصر وعليك عزيزي الزائر أن تحدد المسلسل الذي ستتابعه هذا العام.

مسلسلات رمضان 2019

مسلسل فالنتينو بطولة الزعيم عادل إمام

أصبح مسلسل الفنان عادل إمام علامة هامة من علامات شهر رمضان المبارك، فهو على مر عدة سنوات سابقة استطاع أن يقدم أقوى وأنجح المسلسلات الرمضانية، ويطل علينا الزعيم في هذا العام إطلالة مختلفة حيث يمثل دور “نور عبد المجيد” وهو رجل أعمال يمتلك مدرسة دولية، وتدور احداثه في إطار كوميدي اجتماعي رائع، ويناقش قضايا هامة كما تعودنا من مسلسلات عادل إمام.

المسلسل من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج شركة ماجنوم.

مسلسل أبو جبل بطولة مصطفى شعبان

أصبح مصطفى شعبان علامة كذلك من علامات رمضان، حيث قدم عدد من المسلسلات كان آخرها مسلسل أيوب في رمضان 2018، وكان واحد من المسلسلات القوية التي نالت متابعات كثيرة من المصريين، هذا العام يأتي مصطفى شعبان في دور أبو جبل، ويشاركه البطولة أيتن عامر والمسلسل من تأليف سيد بشير.

مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان

محمد رمضان كذلك يقدم لنا دراما رمضانية قوية، فآخر مسلسلاته الرمضانية كانت مسلسل نسر الصعيد والذي حقق نجاحاً كبيراً لقوة القصة والأداء، يُقال أن مسلسل هذا العام سيكون فيه العديد من المفاجآت، وأول تلك المفاجآت هو ظهور النجمة حلا شيحة مرة أخرى بعد عودتها إلى الوسط الفني عقب سنوات من الإعتزال.

مسلسل البرنسيسة بيسة بطولة مي عز الدين

من الممثلات اللاتي يلمع نجمهن كل عام في شهر رمضان المبارك هي الفنانة مي عز الدين، حيث تعودت أن تطل على جمهورها من خلال شاشة الدراما المصرية في كل رمضان، هذا العام تقدم لنا مي عز الدين مسلسل البرنسيسة بيسة من إخراج أكرم فريد ويشاركها بطولته الفنان حجاج عبد العظيم.

كلبش الجزء الثالث

المسلسل الذي ينتظره الجميع وهو بالطبع من بطولة الفنان أمير كرارة والذي يقدم لنا هذا المسلسل للعام الثالث على التوالي، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي ويشاركه البطولة هالة فاخر وأحمد عبد العزيز وهشام سليم.

لمس أكتاف بطولة ياسر جلال

بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل رحيم في العام الماضي، يبدأ ياسر جلال في الظهور من جديد بقصة مختلفة وهي قصة بطل في المصارعة بعد اعتزاله، ومواقف من حياته في إطار اجتماعي درامي.

مسلسل سوبر ميرو بطولة إيمي سمير غانم

تخوض إيمي سمير غانم منافسة مسلسلات رمضان 2019 بدور جديد كوميدي خفيف هو دور سوبر ميرو والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي يناسب الأسرة المصرية.