ما لاتعرفه عن الفنان مجدي وهبة تزوج ابنة عم الملكة ناريمان وتوفي بجرعة مخدرات زائدة

كلنا نتذكر أفلام الفنان الراحل “مجدي وهبة” فمن منا ينسى رئيس العصابة الشرير في فيلم حنفي الأبهة والمجرم في فيلم بذور الشر والضابط الفاسد في فيلم أبناء وقتلة، كل تلك الأدوار كانت تؤكد على براعته واتقانه ادواره في الشر وأعمال البلطجة حيث كان دائما يتخذ الفنان محمود المليجي وزكي رستم مثلا أعلى له, أسمه بالكامل مجدي متولي وهبة محمد، ولد بمحافظة بني سويف في ال19من سبتمبر عام 1944 ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على البكالوريوس فيه عام 1967 وحصل على ليسانس الآداب قسم علم نفس عام 1968.

الفنان مجدي وهبة

أكتشف المخرج الراحل نور الدمرداش موهبة الفنان مجدي وهبة وذلك عندما شاهده صدفة في أحد الاستديوهات وأعطاه دور البطولة في مسلسل البقية تأتي ومن هنا لفت الأنظار اليه وقد الكثير من الأعمال 70 فيلما منها ضربة شمس وباب النصر وثرثرة فوق النيل، واشترك في عدة مسلسلات ومسرحيات وأيضا كان له مشاركة في الإذاعة في برديس وذلك كان عام 1978، وأنتج مسلسلي الكعبة المشرفة وحلم الحياة.

ورغم براعة الفنان مجدي وهبة في دور الضابط الذي يحارب المخدرات لكنه ألقي القبض عليه أكثر من مرة بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها، وفي عام 1983 قبض عليه متلبسا بحيازة المخدرات والأفيون والبودرة ورغم هذا نفي عن نفسه تلك التهمة ولكنه أكد تعاطيه للمخدرات وليس الاتجار فيها ثم أصدرت المحكمة حكما ببراءته بعد سجنه سبعين يوما .

كان مجدي وهبة متزوجا من ابنة عم الملكة ناريمان وكان له منها ابنة واحدة وتوفي عن عمر يناهز 46 عام 1990 بالغردقة بعد أن أصيب بهبوط حاد في القلب وحسب ما قاله التقرير الطبي أن كان سبب ذلك تعاطي جرعة زائدة من المخدرات أدت لوفاته.

← إقرأ أيضاً: