هل تتذكرون الفنانة ليلي طاهر.. شاهدوا كيف أصبح شكلها الأن

ليلي طاهر فنانة مصرية ولدت يوم 13 مارس سنة 1939 تبلغ من العمر الأن ثمانون عاماً، الأسم الحقيقي لها عند الولادة هو “شرويت مصطفى إبراهيم” بدأت التمثيل منذ عام 1958، حصلت على بكالوريوس الخدمة الإجتماعية كان من المقرر من قبل عائلتها أن يجعلوها تعمل أخصائية إجتماعية وهذا ما كان مقرر له أبيها ولكنها أتجهت إلى عالم التمثيل وكانت تقوم ببعض الأدوار الفنية على مسرح المعهد، بدأت حياتها الفنية كمذيعة في التلفزيون المصري سنة 1960 ومن خلال عملها قابلت في كثير من المواقف واللقاءات المخرج التليفزيوني المشهور روبير صايغ شجعها كثيراً ووقف بجانبها وأهلها لكي تكون مذيعة بارعة لكي تقوم بتقديم الكثير من البرامج التلفزيونية الهامة من أبرز هذه البرامج هو برنامج “مجلة التلفزيون” بعد ذلك أكتشفها المخرج “رمسيس نجيب” وأختار لها أسم بطله من روايات الكاتب المعروف إحسان عبد القدوس واختارت أسم ليلى وذلك لأنها كانت تعشق الفنانة الراحلة ليلى مراد.

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بداية ليلي طاهر

البداية السينمائية للفنانة ليلى طاهر كانت من خلال فيلم “أبو حديد” كما قالت عن نفسها الفيلم الذي قامت فيه لأول مرة بدور البطولة شاركها البطولة الفنان الراحل فريد شوقي تم أنتاج الفيلم سنة 1958 وذلك قبل العمل في التليفزيون المصري الذي بدأ العمل عام 1960.

زيجات الفنانة ليلي طاهر

تزوجت الفنانة ليلى طاهر 6 مرات كان أول زوج لها هو “محمد الشربيني” نتج عن هذا الزواج أبنها الوحيد أحمد وتزوجت للمرة الثانية من المخرج حسين فوزي ثم أنفصلت عنه وبعد فترة تزوجت من الصحفي “نبيل عصمت” و تم الأنفصال للمرة الثالثة وتزوجت مرة أخرى من الفنان “يوسف شعبان” وتزوجت للمره الخامسة من “خالد الامير” وبعد فتره أنفصلت عنه وتزوجت للمرة الأخيره من شخص غير معروف من خارج الوسط.

الفنانة ليلي طاهر الأن

لم تتغير ملامح وجهها كثيراً ولكنها ظهر عليهاأثار تقدم العمر.

أحدث ظهور للفنانة ليلي طاهر في مهرجان شرم الشيخ.