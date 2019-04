لهذا السبب أحمد فلوكس يفكر في اعتزال الفن والجمهور يسانده

View this post on Instagram

بفكر بقالي كتير قوي اعتزل التمثيل و ابعد نهايي عن هذه الحياه … ابعد عن كل التعب النفسي لهذه المهنه … ابعد عن كل ما يحدث و ارجع لحياتي كما كانت ايام ما كنت طالب في الجامعه ،الحياه البسيطه البريءه،،،، الطموح و البراءه و الاجتهاد و النجاح المبني علي الموهبه و الجهد فقط اكون انسان طبيعي و ارجع انا …. احمد اللي امي كانت تتمني ان تراه .بعيد عن الاضواء و الشهره و الحياه المدمره نفسيا و عصبيا و اخلاقيا …. ارجع بني ادم …. . ايه رايكم ؟؟؟؟؟؟؟؟