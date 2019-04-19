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لهذا السبب أحمد فلوكس يفكر في اعتزال الفن والجمهور يسانده

كتب إسلام الدسوقي آخر تحديث

كشف الفنان أحمد فلوكس عن تفكيره في اعتزال الفن وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي حيث نشر  فلوكس صورته من داخل الجيم  ويبدو على وجه القلق والحيرة وعلق عليها أنه يفكر دائما في اعتزال الفن حتى يبتعد عن التعب والضغوط  النفسية لهذة المهنة  وأن يعود لحياته قبل أن يدخل في عالم التمثيل بعيد عن الأضواء والشهرة  وأن يرجع لأيام الدراسة الجامعية مبتعدا عن التوتر والقلق وتسأل جمهوره عن رأيه في فكرة الاعتزال.

أحمد فلوكس يفكر باعتزال الفن.

مضيفا أتمنى أن أكون إنسان طبيعي وارجع أنا  أحمد اللي امي كانت تتمنى أ تجده دائما أمامها  بعيد عن الأضواء والشهرة والحياة المدمرة نفسيًا وعصبيًا وأخلاقيًا.. ارجع بني آدم  وتسأل الجمهور عن رأيهم بصراحة, وانهالت التعليقات من جانب جمهور فلوكس والتى كانت مفاجئة حيث ساندوه في هذة الفكرة وقال أحدهم  أن مهنة الفن والتمثيل متعبة ومرهقة ويجب أن يعيش حياة هادئة بعيدا عن التوتر والضغوط النفسية ، وأن الجمهور لن ينساه,  بينما تجاهل أصدقائه داخل الوسط ولم يعلق أحد بالسلب أو الإيجاب  .

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بفكر بقالي كتير قوي اعتزل التمثيل و ابعد نهايي عن هذه الحياه … ابعد عن كل التعب النفسي لهذه المهنه … ابعد عن كل ما يحدث و ارجع لحياتي كما كانت ايام ما كنت طالب في الجامعه ،الحياه البسيطه البريءه،،،، الطموح و البراءه و الاجتهاد و النجاح المبني علي الموهبه و الجهد فقط اكون انسان طبيعي و ارجع انا …. احمد اللي امي كانت تتمني ان تراه .بعيد عن الاضواء و الشهره و الحياه المدمره نفسيا و عصبيا و اخلاقيا …. ارجع بني ادم …. . ايه رايكم ؟؟؟؟؟؟؟؟

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وكان من أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس مشاركته في الفيلم  السينمائي “براءة ريا وسكينة” ويشاركه البطولة  باقة من أروع الفنانين من بينهم حورية فرغلي, وفاء عامر, صبري فواز , أشرف طلبة, عمرو عبد الجليل ومنة فضالي وغيرهم من النجوم الفيلم تأليف  أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، وإنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج .

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عن الكاتب

إسلام الدسوقي

كاتب ومحرر بموقع نجوم مصرية أدرس بكلية الحقوق جامعة المنصورة وأغوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية وأتحرى الدقة والمصدقية في نقل الأخبار والمعلومات التي تهم الزائر

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