لمحبي مسلسل “صراع العروش” موعد عرض المسلسل

لمحبي مسلسل صراع العروش المسلسل الذي حاز علي اكبر نسبة مشاهدة في العالم المسلسل الذي حاز علي اعجاب النقاد حيث قامت شبكة HBO بتحديد الموعد النهائي للجزء الآخير من نهاية الملحمة التاريخية والفنتازيا من المسلسل الذي دام لي ثمن أجزاء من التشويق والاثاره .

لقد كشفت شبكة HBO عن البرومو التشويقي الأول والذي حاز علي آكثر من 54,894,549 مشاهدة سوف تكون احداث هذا الجزء الأخير من الملحمة التاريخية علي مدار 6 حلقات.

ولقد بدآ اول اجزاء في الولايات المتحدة في 17 أبريل 2011. وهو اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات آغنية من ثلج ونار للمؤلف جورج ار مارتن وتقعُ أحداث المسلسل في قارّتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جداً امتد لعقود من الزمن حيث تتصارع سبعُ عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة، من جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية. يتناول المسلسل من خلال شخصياته الغامضة قضايا عديدة، المراتب الاجتماعية والدين والحرب الأهلية والجنس والجريمة وعقابها والولاء والعدالة.

ولقد حاز المسلسل علي نسب مشاهدة كبيرة في الكثير من دول العالم وترشح المسلسل للكثير من الجوائز وفاز بالعديد منها، بما في ذلك ترشيحاته لـِجائزة الإيمي للمسلسلات المتميزة للمواسِم الأربعة الأولى، وجائزة الغولدن غلوب لأفضل مسلسل درامي كما حاز بيتر دنكليج على جائزة الإيمي والغولدن غلوب عن أفضل ممثل مُساعد عن أدائه دورَ تيريون لانستر.

تقرر عرض المسلسل علي شبكة HBO والمقرر لها فى 14 أبريل المقبل وسوف يكون هذا الموسم الآخير من المسلسلات الذي انطلق

من 2011 وحاز علي تقدير النقاد رغم بعض مشاهد العنف والتعري

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