كلمات اغنية موجوع قلبي للمغنية نجوى فاروق

تحدثت الفنانة نجوى فاروق عن كلمات اغنية موجوع قلبي خلال لقاءها مع قناة سلطانة على موقع (يوتيوب) قائلة إنها تشعر بهذه الكلمات للغاية، والأغنية كان من اختيارها هي لأنها كانت تعجبها للغاية لأن بها حزن، ووجع، مضيفة أنها ليست عراقية الجنسية ولكنها مغربية الجنسية ولكن بسبب غناءها بصورة أقرب للعراقية تم إصدار اشاعة على أنها هكذا.

نجوى فاروق كلمات اغنية موجوع قلبي جعلتني أبكي حقًا

وأوضحت نجوى فاروق صاحبة اغنية موجوع قلبي التي شهرتها بأنها كانت في مصر تتحدث مع شركة كبيرة للإنتاج، وهي في طور إنجاز ألبوم وفيها دراما وفيها فيديو كليب، مشيرة إلى أن شخصيتها قد تكون حزينة أو في أحسن الأحوال، ولكن خلال الأغنية كانت حزينة وهي تحب الكثير من الممثلين مثل سعد المجرد، وأسماء المنور، حازم عمرو، وحنان الأخضر، وتقريبًا جميع الفنانين.

وأشارت نجوى فاروق إنها شاركت في برنامج عرب ايدول، وقبلت في البرنامج ولكنها لم تنجح بعد ذلك، لافتة النظر إلى أن قدوتها في عالم الفن هي السيدة الراحلة أم كلثوم لأنها كانت تسمع لها جميع الأغاني وعاشت معها من صغرها.

والآن نترككم مع كلمات اغنية موجوع قلبي