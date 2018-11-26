كلمات أغنية ناقصك شئ للفنان ماجد المهندس من ألبوم الدنيا دوّارة الجديد والذي تم إطلاقه هذا العام مؤخرًا 2018 نقدمها لكم من خلال هذا المقال، حيث يعتبر الفنان ماجد المهندس واحد من أشهر المطربين خلال العصر الحالي، وقد نجح خلال الفترة الماضية من ظهوره وحتى الآن في بناء مسيرة فنية رائعة تتكلل بالكثير من النجاحات العظيمة وكذلك تمكن خلال تلك الفترة من بناء قاعدة عريضة من المعجبين والمتابعين.

وقد أطلق الفنان “ماجد المهندس” هذا العام ألبوم “الدنيا دوّارة” 2018 والذي تمكن من تحقيق نجاح رائع وكبير في الوطن العربي، وتميزت أغنيات الألبوم بالكلمات الرائعة واللحن العظيم الذي جذب الكثير من المعجبين والمتابعين، وكانت أغنية ناقصك شئ واحدة من الأغنيات الت حققت نجاح عظيم هذا العام، ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال كلمات أغنية ناقصك شئ للفنان الكبير “ماجد المهندس”.

كلمات أغنية ناقصك شئ

الأغنية من تأليف الرائع “فيصل السديري وألحان “سهم” وقد نجحت في تحقيق شهرة واسعة منذ إطلاقها ضمن ألبوم الدنيا دوّارة، والذي أطلقه الفنان ماجد المهندس مؤخرًا 2018، إليكم كلمات أغنية ناقصك شئ كاملة للفنان “ماجد المهندس”:

لا قلتلي ناقصك شي ورديت ابد ناقصني انت لا تحسب الناقص ناقص شوي يامن بهالرد استهنت

………………… انت تعرف وشمعنى صار مالي في امر وصلك قرار غير اني انتظرك تجي توفي الوعد للإنتظار

………………… آنَت تُعْرَف وَشَمَّعَنِي صار مالِي فِي أَمْر وَصَلَكِ قَرار غَيَّرَ أَنِي أَنْتَظِركِ تجي تُوفِي الوَعْد لِلٱِنْتِظار

………………… معناها انا وكل اللي لي من حسبة العمر وعلي اه مانسوى عند الثانية في البعد عنك اي شي

………………… لا قلتلي ناقِصكَ شَيّ وَرَدِيتُ آبِد ناقَصَنِي آنَت لا تَحْسُب الناقِص ناقِص شَوِيّ يَأْمُن بهالرد ٱِسْتَهَنتِ

………………… قرب كثر ماجيت الك باحلامي وعشت بسلام مع صحوتي ناديت الك وجاوب صداي ارجوك نام

………………… واحشني في الواقع كثير وحارقني في غيابك هجير وشوقي وانا شارب ظما وطعم الظما بفمي مرير

………………… واحشني فِي الواقِع كَثِير وحارقني فِي غِيابكَ هَجِير وَشَوْقِي وَأَنا شارِب ظما وَطَعَّمَ الظما بِفَمِيّ مَرِير

………………… لا قلتلي ناقِصكَ شَيّ وَرَدِيتُ آبِد ناقَصَنِي آنَت لا تَحْسُب الناقِص ناقِص شَوِيّ يَأْمُن بهالرد ٱِسْتَهَنتِ ………………… ورغم ان هذه النار في مابطلت ترجف يدي لا تسال شناقص ناقص أبد ماناقص الا كل شي

ألبوم الدنيا دوّارة

قام الفنان ماجد المهندس بإطلاق ألبومه “الدنيا دوّاره” مؤخرًا 2018، وقد نجح الألبوم منذ إطلاقه فيتحقيق نجاح عظيم، تمكن خلاله من حصاد شهرة واسعة وضم المزيد من المعجبين إلى قاعدته العريضة التي يتمتع بها، وجاءت أغنية ناقصك شئ على رأس أغنيات الألبوم، والتي حققت نجاح واسع، وتعتبر أولى الأغنيات التي تدور حولها محركات البحث.

ويشارك الفنان ماجد المهندس الفنانة إليسا، إحياء حفلة رأس السنة بأحد الفنادق اللبنانية، وماجد المهندس هو أحد الشعراء العراقيين، والذين تمكنوا من تحقيق ذاتهم في عالم الفن، وهو متعاقد حاليا مع شركة روتانا.

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