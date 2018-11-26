كلمات أغنية ناسيني لسه للفنان الكبير تامر حسني مكتوبة كاملة نقدمها لكم من خلال هذا المقال من موقع نجوم مصرية، حيث تعتبر أغنية ناسيني ليه واحدة من أفضل الأغنيات التي أصدرها الفنان “تامر حسني” ضمن ألبومه الرائع “عيش بشوقك” 2018، حيث نجح الألبوم في الانتشار بصورة ملحوظة منذ أن تم طرحه للجمهور، وتتنوع الأغاني في ألبوم تامر الجديد بين الأغاني الحزينة الهادئة والأغاني الرومانسية العاطفية، ومنها أيضًا بعض الأغنيات خفيفة الظل مثل أغنية عيش بشوقك والتي سمي الألبوم على اسمها.

هذا وقد تمكن الفنان “تامر حسني” خلال مسيرته من تحقيق نجاحات كبيرة ملحوظة، وذلك من خلال الأغاني الرائعة التي قدمها للجمهور منذ ظهوره وحتى الآن، هذا ويظهر هذا النجاح جليًا من خلال نسبة المشاهدات العالية التي تتمتع بها ألبومات الفنان وكذلك الشهرة الواسعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقدم لكم من خلال هذا المقال كلمات أغنية ناسيني ليه.

كلمات أغنية ناسيني ليه

كلمات أغنية ناسيني ليه نقدمها لكم، والأغنية من آداء الفنان الرائع “تامر حسني” والذي نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نجاح عظيم من خلال ألبومه عيش بشوقك، والذي طرحه للجمهور، وكلمات الأغنية من تأليف العظيم “تامر حسين” وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان تامر علي، إليكم كلمات أغنية ناسيني ليه مكتوبة كاملة:

انا مقدرش ابعد ثانية ! .. أنا بعدك مليش في الدنيا !! يا اول حب عاش قلبي معاه !! الايام بقيت مش هي ؟! .. يا ريت ترجع وحشت عينيا ! حياتي في بعدك انت مش حياه !! ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك ؟ .. دة ميهونش ابدا عليا انساك ! اه .. تعالى لومني ريح قلبي و ارتاح .. تعال ياللي نفسي في حضنك أرتاح !! ناسينى ليه بتتعب قلبى وياك ؟ .. دا مايهونش أبدا عليا أنساك ! اه .. تعالى لومنى ريح قلبي و إرتاح .. تعال ياللي نفسي في حضنك أرتاح !! انا مقدرش اعيش مستني .. ده مش بايدي غصب عني ؟!! واحشني حبيبي قول أنا اعمل ايه ؟ مشوفتش حاجة م اللي حصلي ؟! .. و بسمع ناس كتير بتقولي !! زمانه نسيك و عاش تفتكروا ليه ؟ ناسينى لية بتتعب قلبي وياك ؟ .. دة ميهونش ابدا عليا انساك ! اه .. تعالى لومني ريح قلبي و ارتاح .. تعال ياللي نفسي في حضنك أرتاح !! ناسينى ليه بتتعب قلبى وياك ؟ .. دا مايهونش أبدا عليا أنساك ! اه .. تعالى لومنى ريح قلبي و إرتاح .. تعال ياللي نفسي في حضنك أرتاح !!

يمكنكم أيضًا الإطلاع على كلمات أغنيات أخرى نجحت في لفت أنظار الجميع خلال الفترة الأخيرة، منها:

أغنية ناسيني ليه للفنان العظيم “تامر حسني” تدخل ضمن الأغاني الرومانسية الهادئة ذات الطابع الحزين، وهي نوع من الأغنيات المفضلة لدى الكثير من المعجبين والتي يفضلها الكثير داخل الوطن العربي وخارجه، وقد نجح ألبوم تامر حسني الأخير “عيش بشوقك” في إحداث ضجة كبيرة جدًا وشهرة واسعة، حيث حقق الألبوم نجاح كبير ويعتبر من أكثر ألبومات تامر حسني نجاحًا.

وقد قامت الكثير من القنوات الفضائية بعرض كليب تامر حسني ناسيني ليه، والذي حقق نسب مشاهدات تخطن المليوني مشاهد على اليوتيوب خلال أول يومين بعد طرح الكليب، وهو الكليب الذي أشادت به زوجته المغربية بسمة بوسيل، والتي أشادت بأسيل عمران بطلة الكليب مع تامر حسني، وذلك من خلال حسابها على تويتر، واصفةً “أسيل” بالجميلة من الداخل والخارج.

وبعد إصدار ألبوم عيش بشوقك والذي حقق نجاحًا واسعا، تم عرض فيلم البدلة، وهو الفيلم الذي يقوم فيه تامر حسني بدور البطولة مع أمينة خليل وأكرم حسني، وكذلك الفنانة دلال عبد العزيزومحمود البزاوي.