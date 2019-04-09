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كلمات أغنية مقدرش علنسيان عمرو دياب الجديدة 2019

كتب رضوى علي آخر تحديث

طرح الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان مقدرش علنسيان وذلك عن طريق القناة الخاصة بعمرو دياب على منصة اليوتيوب، وقد حققت الأغنية في ساعات نشرها الأولى نجاحا كبيراً ووصلت إلى مليون ومائة الف مشاهدة خلال عشرين ساعة فقط وتصدرت الترند على مواقع السوشيال ميديا،ويمكنك تحميل الأغنية من خلال تطبيق أنغامي.

كلمات أغنية مقدرش علنسيان عمرو دياب 2019

الأغنية من كلمات الشاعر تركي آل شيخ وألحان عمرو مصطفى أما التوزيع الموسيقي والمكساج لأسامة الهندي والأغنية من إنتاج شركة ناي عمرو دياب

مقدرش عالنسيان ولو طال الزمن
دايما على بالي وعمري ما نسيت

ياما قلي احساسي هنرجع في أمل
وبقلبي غنتلك آه وفي دروبك مشيت

أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن
وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت

إزاي حبيبي أنساك ومين غيرك أحن
عايش على الذكرى وعمري ما نسيت

مقدرش عالنسيان ولو طال الزمن
دايما على بالي وعمري ما نسيت

ترجعلي زي زمان مفيش وقت لزعل
أيامنا وحشاني أرجع مستني إيه

قولي أعمل إيه تاني أكتر من اللي أتعمل
بعدك على عيني ومش قادر عليه

أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن
وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت

إزاي حبيبي أنساك ومين غيرك أحن
عايش على الذكرى وعمري ما نسيت

يذكر أن الهضبة قد سبق وطرح اخر ألبوماته الغنائية بعنوان كل حياتي شهر اكتوبر 2018 وهو الألبوم الحادي والثلاثون للهضبة واحتوى على ثلاثة عشر أغنية تعاون فيهم الهضبة مع عدد من الشعراء والملحنين على رأسهم تركي آل شيخ والملح عمرو مصطفى وهاهو التعاون يثمر نجاحاً أخر بأغنية مقدرش علنسيان.

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عن الكاتب

رضوى علي

كاتبة ومحررة مصرية ، مواليد 1 يناير 1991، حاصلة على بكالوريوس الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مهتمة بمجال التدوين الإلكتروني، من هوياتي القراءة، السفر، قمت بإنشاء موقع زنقة الستات وهو موقع إجتماعي مهتم بما يخص المرأة والأسرة والمنزل وحاليا اقوم بالعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية.

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