كلمات أغنية مقدرش علنسيان عمرو دياب الجديدة 2019

طرح الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان مقدرش علنسيان وذلك عن طريق القناة الخاصة بعمرو دياب على منصة اليوتيوب، وقد حققت الأغنية في ساعات نشرها الأولى نجاحا كبيراً ووصلت إلى مليون ومائة الف مشاهدة خلال عشرين ساعة فقط وتصدرت الترند على مواقع السوشيال ميديا،ويمكنك تحميل الأغنية من خلال تطبيق أنغامي.

كلمات أغنية مقدرش علنسيان عمرو دياب 2019

الأغنية من كلمات الشاعر تركي آل شيخ وألحان عمرو مصطفى أما التوزيع الموسيقي والمكساج لأسامة الهندي والأغنية من إنتاج شركة ناي عمرو دياب

مقدرش عالنسيان ولو طال الزمن

دايما على بالي وعمري ما نسيت ياما قلي احساسي هنرجع في أمل

وبقلبي غنتلك آه وفي دروبك مشيت أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن

وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت إزاي حبيبي أنساك ومين غيرك أحن

عايش على الذكرى وعمري ما نسيت مقدرش عالنسيان ولو طال الزمن

دايما على بالي وعمري ما نسيت ترجعلي زي زمان مفيش وقت لزعل

أيامنا وحشاني أرجع مستني إيه قولي أعمل إيه تاني أكتر من اللي أتعمل

بعدك على عيني ومش قادر عليه أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن

وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت إزاي حبيبي أنساك ومين غيرك أحن

عايش على الذكرى وعمري ما نسيت

يذكر أن الهضبة قد سبق وطرح اخر ألبوماته الغنائية بعنوان كل حياتي شهر اكتوبر 2018 وهو الألبوم الحادي والثلاثون للهضبة واحتوى على ثلاثة عشر أغنية تعاون فيهم الهضبة مع عدد من الشعراء والملحنين على رأسهم تركي آل شيخ والملح عمرو مصطفى وهاهو التعاون يثمر نجاحاً أخر بأغنية مقدرش علنسيان.

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