كلمات أغنية لما تشوفك عيني للنجمة كارمن سليمان نقدمها لكم كاملة من خلال هذا المقال، حيث نجحت الفنانة الصاعدة “كارمن سليمان” في الموسم الأول من البرنامج الغنائي الشهير من الحصول على اللقب، وقد تمكنت على مدار تلك السنوات من تسلق سلم الشهرة، لتصبح بذلك الأشهر من بين الفنانين خلال الفترة الحالية، مكونة على مدار ذلك قاعدة عريضة من المعجبين والمتابعين لها في جميع أنحاء الوطن العربي.

بدأت الفنانة كارمن كفاحها منذ سن صغيرة جدًا، وتميزت خلال مشوارها برقة إحساسها وجمال صوتها وقته، كما تمكنت بكل ما يميزها من إقناع لجنة التحكيم في برنامج أرب أيدول الموسم الأول، لتتمكن من الحصول على اللقب والتأهل بكل سهولة للجولات النهائية ومن ثم تحقيق الفوز والحصول على اللقب.

كلمات أغنية لما تشوفك عيني

كلمات الأغنية من تأليف الشاعر “أمير طعيمة” وتوزيع “عمرو عبد الفتاح” وألحان “مدين”، وقد نجحت الأغنية في تحقيق نجاح عظيم أُضيف إلى مشوار كارمن الجميلة، وبذلك تمكنت من تحقيق المزيد من الشهر والتقدم، إليكم كلمات أغنية لما تشوفك عيني:

عارف حبيبي و انا شايفاك و سمعاك

بنسى كل الدنيا معاك، حابة نفسي عشان حباك

حاسة اني بدأت أعيش كل اللي ياما حلمت بيه لقيته فيك

ضحتك، صوتك، عينيك

مهما قلت حبيبي عليك الكلام بقى ميكفيش لما تشوفك عيني أنا بنسى حياتي و بنسى سنيني

لما بكون وياك بلاقيني مطمنة

حبك ده مدوبني و ان زعّلتك مرة حاسبني

ماهو لو ثانية تروح و تسيبني أموت انا قبليك ياما انا شفت عذاب و جراح

بس يا قلبي خلاص م الليلة ارتاح عارف حبيبي ف قلبي كلام و أحلام

عيني شايفة سنين قدام، شايفة حب و شايفة غرام

عمري كنت ما افكر فيه كل اللي جاي حبيبي ليك و لعينيك

لو هموت علشان ارضيك، عمري كله شوية عليك

شفت عامل فيا انا ايه لما تشوفك عيني أنا بنسى حياتي و بنسى سنيني

لما بكون وياك بلاقيني مطمنة

حبك ده مدوبني و ان زعّلتك مرة حاسبني

ماهو لو ثانية تروح و تسيبني أموت انا قبليك ياما انا شفت عذاب و جراح

بس يا قلبي خلاص م الليلة ارتاح

كارمن سليمان

عُرفت كارمن سليمان منذ بدايتها بغنائها المتنوع اللهجات بين المصري والخليجي، وكانت أول انتقاده لها وجهها حسين الشافعي على اختيار أغنية الفنانة “كارول سماحة” أضواء الشهرة، وقد تمكنت من تسجيل أولى أغنياتها عام 2013، وكانت الأغنية باسم “كلام كلام”، وقد حققت الأغنية وقتها نجاح لا بأس به، وصدرت أولى ألبوماتها عام 2014، تحت اسم “أخباري” وضم وقتها 12 أغنية كاملة، وقامت بالمشاركة أيضًا مع عدد من المطربين المشاهير.

وتعد أغنية عظمة على عظمة والتي شاركت فيها المغربية دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات إحدى أشهر كليبات كارمن سليمان، كما يعتبر برنامج آراب أيدول الإنطلاقة الأولى للنجمة كارمن سليمان.

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