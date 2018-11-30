نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية كلمات أغنية تعال ، و هي الأغنية التي حققت نجاح كبير جدا عند إطلاقها، و حققت نسب مشاهدة كبيرة، حيث تعدت نسبة مشاهدة أغنية تعال غناء الفنان محمود التركي بمشاركة علي جاسم و مصطفي العبدالله، حققت نسبة مشاهدة تتعدى 244 مليون مشاهدة ، و هي من أكبر نسب المشاهدة علي موقع اليوتيوب.
و سبق وقدمنا أيضا كلمات أغنية ملكة جمال الروح من غناء سلطان الطرب جورج وسوف، و أغنية هو الحب للمغني الأردني أدهم نابلسي ، و هي من أحدث الاغاني التي حققت نسب مشاهدة كبيرة بعد عرضها بوقت قليل.
أغنية تعال غناء محمود التركي :
نقدم لكم أغنية تعال التي أحدثت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي، و يمكنكم مشاهدتها الآن عبر موقع الأغاني العربية، أو من خلال القنوات الرسمية للفنان محمود التركي، و قنوات علي الجاسم أو مصطفي العبدالله.
و أغنية تعال هي أغنية باللهجة العراقية، و لكنها حققت إنتشار ليس في العراق فقط، و لكن في الوطن العربي كله ، و علي مواقع التواصل الإجتماعي، وقاموا بعمل فيديوكليب مصور للأغنية ولكن مغنين الأغنية لم يظهروا به ، ثم بعد ذلك قدموا فيديو مصور لهم و قاموا بوضعه علي قنواتهم ليحقق نسب مشاهدة أكبر من نسب مشاهدة الفيديو الأساسي للأغنية .
كلمات أغنية تعال – محمود التركي :
نقدم لكم كلمات أغنية تعال غناء محمود التركي ، و شاركه في الغناء علي الجاسم و أيضا المخرج مصطفي العبدالله، و أغنية تعال كلمات زيدون مؤيد و من ألحان علي جاسم.
اريد اگلك اني قافل عليك
واريد اريد اشرد بيك
تعال اشبعك حب اشبعك دلال
تعال يابن الحلال بس لك منطي مجال
تُعال أُشَبِّعكِ حَبَّ أُشَبِّعكِ دَلّال
تُعال يابن الحَلال بَسَّ لَكّ منطي مَجال
اريد اگلك اني قافل عليك
واريد اريد اشرد بيك تروح ما اخليك
تُعال تُعال تُعال
ويلي ويلي شلون انام واني موتني الغرام
روحي متخبلة عليك هواي
تعرف احساسي شنو خبل وكلش حلو
ويلي متخبل عليك هواي
تُعال أُشَبِّعكِ حَبَّ أُشَبِّعكِ دَلّال
تُعال يابن الحَلال بَسَّ لَكّ منطي مَجال
تُعال تُعال تُعال
تعال احبك حب خرافي تعال
حب قوي مو ع البال فديت هذا الجمال
تُعال أَحْبُك حَبَّ خِرافِي تُعال
حَبَّ قَوِيّ مو ع البال فَدَيتَ هٰذا الجِمال
تُعال تُعال تُعال
تُعال أَحْبُك حَبَّ خِرافِي تُعال
حَبَّ قَوِيّ مو ع البال فَدَيتَ هٰذا الجِمال
تُعال تُعال تُعال
اريد احضنك حضنة ما انتقام
واحسسك بالغرام واسمعك احلى الكلام
تُعال تُعال تُعال
اويلي ويلي ميت بيك قسيت من اجيك
ويلي متخبل عليك اهواي
شلون عنك افترگ وانت بسمة بالعشگ
ويلي متخبل عليك هواي
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