نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية كلمات أغنية تعال ، و هي الأغنية التي حققت نجاح كبير جدا عند إطلاقها، و حققت نسب مشاهدة كبيرة، حيث تعدت نسبة مشاهدة أغنية تعال غناء الفنان محمود التركي بمشاركة علي جاسم و مصطفي العبدالله، حققت نسبة مشاهدة تتعدى 244 مليون مشاهدة ، و هي من أكبر نسب المشاهدة علي موقع اليوتيوب.

و سبق وقدمنا أيضا كلمات أغنية ملكة جمال الروح من غناء سلطان الطرب جورج وسوف، و أغنية هو الحب للمغني الأردني أدهم نابلسي ، و هي من أحدث الاغاني التي حققت نسب مشاهدة كبيرة بعد عرضها بوقت قليل.

أغنية تعال غناء محمود التركي :

نقدم لكم أغنية تعال التي أحدثت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي، و يمكنكم مشاهدتها الآن عبر موقع الأغاني العربية، أو من خلال القنوات الرسمية للفنان محمود التركي، و قنوات علي الجاسم أو مصطفي العبدالله.

و أغنية تعال هي أغنية باللهجة العراقية، و لكنها حققت إنتشار ليس في العراق فقط، و لكن في الوطن العربي كله ، و علي مواقع التواصل الإجتماعي، وقاموا بعمل فيديوكليب مصور للأغنية ولكن مغنين الأغنية لم يظهروا به ، ثم بعد ذلك قدموا فيديو مصور لهم و قاموا بوضعه علي قنواتهم ليحقق نسب مشاهدة أكبر من نسب مشاهدة الفيديو الأساسي للأغنية .

كلمات أغنية تعال – محمود التركي :

نقدم لكم كلمات أغنية تعال غناء محمود التركي ، و شاركه في الغناء علي الجاسم و أيضا المخرج مصطفي العبدالله، و أغنية تعال كلمات زيدون مؤيد و من ألحان علي جاسم.