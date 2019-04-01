تَعرف علي أصل حكاية كذبة أبريل

ظهرت قصة كذبة أبريل لأول مرة في فرنسا في عهد شارل التاسع عام 1560 وهذا هو العام الأول الذي أتخذ فيه شهر يناير كبداية للعام الميلادي وقبل ذلك كان العام يبدء بشهر أبريل وقد تعود الغرب علي تبادل الهدايا عند بداية العام وعندما حل شهر أبريل حاول الظرفات تقليد نفس الطقس علي أعتبار ما كان من وعد بينهم، وعُرفت هذه الهاديا بأسم سمكة أبريل ذلك لأن تبادلها كان يتم في الوقت الذي تدخل فيه الشمس برج السمكة ذلك بحسب ما ورد في كتاب (هذا اليوم في التاريخ) المجلد الرابع تاليف نجدة فتحي صفوة ومن تلك اللحظة أصبح أول أبريل هو مناسبة يتعمد فيها الكثيرون أختلاق المقالب المرحة القائمة علي الأكاذيب لنشر حالة من المرح بين ذويهم.



ويذكر في نفس المجلد أيضًا أن الأنجليز يطلقون علي هذا اليوم أسم (يوم جميع المغفلين) أو الحمقي ذلك نتيجة لأن السنة المالية كانت تبدء في شهر أبريل وهذا ما يصنع حالة من التضارب والتعارض بين السنة المالية والسنة التقومية من حيث التسويات والترقيات والمعاشات وغيرها من المشاكل المرتبطة بذلك الاختلاف، سيظل أبريل شهر المزح بالكذب بين المتحابين لخلق حالة من المرح لنترك بها خير ذكرى ذات الأثر الجميل. والأن بعد ما عرفت ما هو سبب تسمية بداية شهر أبريل بهذا الأسم، أنت علي موعد مع الكذب للمرح، فعلي من ستمزح بالكذب لتصنع حالة من المرح معه؟