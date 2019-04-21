فيروز مسيحية أقيم عزاؤها بمسجد و رفضت فاتن حمامة التمثيل أمامها وتسبب أنور وجدي بإعتزالها الفن

فيروز موهبة فنية نجحت في جميع أعمالها الفنية لقبها الجمهور بالطفلة المعجزة، إستطاعت أن تخطف الأنظار اليها بشقاوتها وبرائتها وأيضا خفة ظلها ، حققت نجاح باهر وعمرها لا يتجاوز السبعة سنوات، كونت ثنائي شهير مع الفنان أنور وجدي في مجموعة من أعماله السينمائية ولدت فيروز عام 1943 بالقاهرة شقيقتها الفنانة نيللي .

محطات في حياة فيروز.

بدأت فيروز مشوارها الفني بعدما إكتشافها اللبناني إلياس مؤدب، حيث كان صديق العائلة، وأعجب بصوتها وأدائها فقام بتدريبها على حفظ عدد من المونولوجات واصطحبها معه للغناء إختارها الفنان أنور وجدي ونالت إعجابه فضمها اليه لتشاركه في أعماله ومضى مع والدها عقد إحتكار كان للفنانة فاتن حمامه موقف معها فرفضت أن تشاركها بطولة الفيلم وكان سبب رفضها أن تشارك في فيلم تدور أحداثه حول طفلة .

تسبب الفنان أنور وجدي في إعتزالها الفن بالرغم من أن نجاحها وإنطلاقتها كانت معه لكنه كان سببا في إعتزالها الفن وذلك بعدما رفض والدها أن تمضي عقد احتكار لفترة ثانية فأراد أن ينتقم من والدها فقام بإرسال مجموعة من البلطجية الى دار السينما أثناء عرض فيلمها الحرمان فقاموا يتكلمون بصوت عالي ويعترضون على الفيلم وايضا دورها بالفيلم وكان هدف أنور وجدي وقتها أن يروج دعاية سيئة للفيلم ولكن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقتها.

تزوجت من الفنان بدر الدين جمجوم وأنجبت منه ” أيمن وإيمان ” واستمر الزواج لمدة 30 عاما توفيت فيروز عام 2016 وأقيم عزاؤها بمسجد الحامدية الشاذلية بالرغم أنها كانت على الديانة المسيحية مما أثار العديد من الأقاويل وقام نجلها بتوضيح الأمر وذلك أثناء لقاء مع برنامج معكم حيث أشارأن والدته ظلت على ديانتها المسيحية كما أنه لم يشعر في المنزل بأي فارق كونها مسيحية وتم دفنها بمقابر الأرمن، وبما أنى مسلم فقد أقيم العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية.

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