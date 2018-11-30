بالصور “هي نسيت البنطلون”| فستان رانيا يوسف العاري يثير السوشيال ميديا وأول تعليق لسما المصري وإدوارد “يا نهار اسود”

أثار فستان رانيا يوسف الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي جدلاً كبيراً بين المشاهير والفنانين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن فستانها تصدر بحث المصريين على جوجل وفي مواقع التواصل “تويتر”، حيث ظهرت رانيا يوسف وهي ترتدي فستان عاري تماماً من النصف الأسفل، وكان فستان رانيا يوسف طويلاً ولكنه مكشوف الساقين والكتفين وترتدي تحته ما يشبه المايوه ويظهر نصفها الأسفل بشكل شبه كامل.

تعليق سما المصري على فستان رانيا يوسف

ويعد فستان رانيا يوسف هو الأجرأ في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وأثار سخرية كبيرة وواسعة، حتى أن بعض النشطاء قال معلقاً “يبدو أنها نسيت بالفعل تلبس البنطلون، أما الفنانة سما المصري فقالت هي الأخرى معلقة “دا انا طلعت محجبة بالنسبة لرانيا يوسف”، أما الفنان إدوارد فبمجرد أن رأى الفستان قال “يا نهار أسود” دا الفستان هيقلب الدنيا.

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هذا وقد اعتادت الفنانة رانيا يوسف أن تثير الجدل في المناسبات وتعمل على إظهار جسدها وتظهر منه أكثر مما تستر، وكان فستان رانيا يوسف في ختام المهرجان كان عارياً للغاية وتجاوز جميع الخطوط الحمراء.

تعليقات النشطاء على فستان رانيا يوسف