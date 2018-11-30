كلمات أشهر أغاني عمرو دياب لسنة 2018 (مقال متجدد)

لكل محبي الهضبة عمرو دياب و متابعي كل ما هو جديد بخصوص هذا الفنان العالمي ، نقدم لكم أشهر أغاني للنجم عمرو دياب لسنة 2018 حسب رأي المتابعين والجمهور العاشق للنجم، تابعوا معنا المقال بشكل دائم حيث سيتم إضافة كلمات أغنية جديدة كل فترة والأخري
1- كلمات أغنية تعالي – عمرو دياب
أيام جميلة … أيام جميلة … أيام جميلة +++++++ أيام جميلة … دقات قلبي تزيد !
فرحتي مش سايعاني دقات قلبي تزيد ——— دقات قلبي تزيد !
دايماً بتفاجئيني ———– حلوة كدا على طول !!
من اللي أنا شايفه بعيني ———- كل ما أقابلك أقول ؟!!
تعالي تعالى حبيبتي تعالي ++++++ تعالي متسيبينيش !
تعالي تعالي في حضني تعالي +++++ تعالي يالا نعيش !!
ببقى في عالم تاني ——- و انتي جنبي اكيد !!
فرحتي مش سايعاني —— دقات قلبي تزيد !!
تعالي تعالى حبيبتي تعالي ++++++ تعالي ماتسيبينيش !
تعالي تعالي في حضني تعالي +++++ تعالي يلا نعيش !!
تعالي تعالى حبيبتي تعالي ++++++ تعالي ما تسيبينيش !
تعالي تعالي في حضني تعالي ++++++ تعالي يلا نعيش !!
تعالي تعالى حبيبتي تعالي ——– تعالي ماتسبنيش !
تعالي تعالي في حضني تعالي ——- تعالي يلا نعيش !!
2- كلمات أغنية كل حياتي – عمرو دياب
يا كل حياتي و أمالي —— و يا أجمل سنين فاتت
و حبي و كل أشواقي —— و كل لحظة معاك كانت
أنا منك و كلي ليك ——- حياتي ليك و رهن أيديك
أشوف العمر فيك أنت —— و أشوف الدنيا دي في عينيك
تصحي فيا أنا الأحساس ++++++ علي جناح الخيال أطير
و أشوفك أنت كل الناس ++++++ و من نفسي عليك أغير
بتسرق كل أوقاتي —— و تشغل ياما تفكيري
و خليتني أعيش الحب —— في دنيا ما عاشها يوم غيري
أشوف العمر فيك انت ——- و أشوف الدنيا دي في عينيك
في دنية حبك الحلوة ++++++ تناديني و تهمس همس
و نكتب للفرح غنوة ++++++ و نغزلها بخيوط الشمس
أنا و أنت لوحدينا نعيش —— أجمل فصول العمر
و كل الدنيا حوالينا ——- تعوضنا سنين الصبر
تصحي فيا أنا الأحساس ——- علي جناح الخيال أطير
و أشوفك أنت كل الناس ++++++ و من نفسي عليك أغير
بتسرق كل أوقاتي +++++ و تشغل ياما تفكيري
و خليتني أعيش الحب +++++ في دنيا ما عاشها يوم غيري
أشوف العمر فيك أنت +++++ و أشوف الدنيا دي في عينيك
تصحي فيا أنا الأحساس +++++ علي جناح الخيال أطير
و أشوفك أنت كل الناس —– و من نفسي عليك أغير
بتسرق كل أوقاتي —— و تشغل ياما تفكيري
و خليتني أعيش الحب ——- في دنيا ما عاشها يوم غيري
أشوف العمر فيك أنت ——- و أشوف الدنيا دي في عينيك
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