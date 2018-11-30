كلمات أشهر أغاني عمرو دياب لسنة 2018 (مقال متجدد)

لكل محبي الهضبة عمرو دياب و متابعي كل ما هو جديد بخصوص هذا الفنان العالمي ، نقدم لكم أشهر أغاني للنجم عمرو دياب لسنة 2018 حسب رأي المتابعين والجمهور العاشق للنجم، تابعوا معنا المقال بشكل دائم حيث سيتم إضافة كلمات أغنية جديدة كل فترة والأخري

1- كلمات أغنية تعالي – عمرو دياب

أيام جميلة … أيام جميلة … أيام جميلة +++++++ أيام جميلة … دقات قلبي تزيد !

فرحتي مش سايعاني دقات قلبي تزيد ——— دقات قلبي تزيد !

دايماً بتفاجئيني ———– حلوة كدا على طول !!

من اللي أنا شايفه بعيني ———- كل ما أقابلك أقول ؟!!

تعالي تعالى حبيبتي تعالي ++++++ تعالي متسيبينيش !

تعالي تعالي في حضني تعالي +++++ تعالي يالا نعيش !!

ببقى في عالم تاني ——- و انتي جنبي اكيد !!

فرحتي مش سايعاني —— دقات قلبي تزيد !!

تعالي تعالى حبيبتي تعالي ++++++ تعالي ماتسيبينيش !

تعالي تعالي في حضني تعالي +++++ تعالي يلا نعيش !!

تعالي تعالى حبيبتي تعالي ++++++ تعالي ما تسيبينيش !

تعالي تعالي في حضني تعالي ++++++ تعالي يلا نعيش !!

تعالي تعالى حبيبتي تعالي ——– تعالي ماتسبنيش !

تعالي تعالي في حضني تعالي ——- تعالي يلا نعيش !!

2- كلمات أغنية كل حياتي – عمرو دياب

يا كل حياتي و أمالي —— و يا أجمل سنين فاتت

و حبي و كل أشواقي —— و كل لحظة معاك كانت

أنا منك و كلي ليك ——- حياتي ليك و رهن أيديك

أشوف العمر فيك أنت —— و أشوف الدنيا دي في عينيك

تصحي فيا أنا الأحساس ++++++ علي جناح الخيال أطير

و أشوفك أنت كل الناس ++++++ و من نفسي عليك أغير

بتسرق كل أوقاتي —— و تشغل ياما تفكيري

و خليتني أعيش الحب —— في دنيا ما عاشها يوم غيري

أشوف العمر فيك انت ——- و أشوف الدنيا دي في عينيك

في دنية حبك الحلوة ++++++ تناديني و تهمس همس

و نكتب للفرح غنوة ++++++ و نغزلها بخيوط الشمس

أنا و أنت لوحدينا نعيش —— أجمل فصول العمر

و كل الدنيا حوالينا ——- تعوضنا سنين الصبر

تصحي فيا أنا الأحساس ——- علي جناح الخيال أطير

و أشوفك أنت كل الناس ++++++ و من نفسي عليك أغير

بتسرق كل أوقاتي +++++ و تشغل ياما تفكيري

و خليتني أعيش الحب +++++ في دنيا ما عاشها يوم غيري

أشوف العمر فيك أنت +++++ و أشوف الدنيا دي في عينيك

تصحي فيا أنا الأحساس +++++ علي جناح الخيال أطير

و أشوفك أنت كل الناس —– و من نفسي عليك أغير

بتسرق كل أوقاتي —— و تشغل ياما تفكيري

و خليتني أعيش الحب ——- في دنيا ما عاشها يوم غيري

أشوف العمر فيك أنت ——- و أشوف الدنيا دي في عينيك