عبارات جميلة عن الحب وأجمل كلمات تعبر عن المشاعر

عبارات جميلة عن الحب هي كل ما يحتاج إليها الشخص للتعبير عما بداخله من مشاعر تجاه شخص معين، فأجمل كلمات تعبر عن المشاعر هي تلك النابعة من داخل القلب، فالحب من العلاقات السامية والمقدسة التي تربط بين روحين، يحتاج الحب دائماً إلى تغذيته بالمشاعر والكثير من أفضل عبارات رومانسية رقيقة والتي تزيد من الود والقرب ما بين الحبيبين أو الزوجين، فالقلب يرتوي بالكلمات الرقيقة ويتأثر بها، لذلك نقدم لكم في هذا المقال أفضل كلام رومانسي عن الحب لكي تقولها لزوجتك وتأسر قلبها أو حتى ترسلها من خلال رسالة نصية قصيرة أو رسائل الواتساب أو بأي طريقة كانت حتى يصل لها شعور الحب.

عبارات جميلة عن الحب

حبيبتي ما أنتِ إلا الماء الذي يروي عطش قلبي، فبدونك يذبل قلبي وكأنه زهرة في سبتمبر.

حبي لك لن ينتهي وعشقي لعيونك يزداد كل يوم.

أن تضميني هو أقصى ما أتمناه وأن أعيش معك حتى نهاية العمر سيظل حلمي طول حياتي.

أحبك وأعشقك وأرى فيك كل جمال الكون، إن كان للحب اسم فهو اسمك يا أميرتي المدللة.

حبيبي أنت العمر الماضي والحاضر، فيك أرى نفسي وكياني وفي حضن قلبك وجودي ومكاني.

أتنفس عشقك وأحيا بحبك وأمضي إلى حيث يوجد ظلك فأنا أحبك أحبك أحبك.

ليت الحياة بدأت معك وليت كل ما فات من عمري لم يحتسب، فعمري بدأ فقط منذ لحظة وجودك.

بك أتحدى الكون ولك أمضي كل الدروب يا من عشقتك بجنون وقلبي بحبك يذوب.

لك كل عمري وحياتي لك كل أفراحي وابتساماتي أنت عالمي وحياتي أحبك.

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