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أجمل وأحدث صور شم النسيم 2019 بأحدث تقنية HD خلفيات Happy Easter

كتب أماني رفعت آخر تحديث

مع اقتراب عيد الربيع ينتظر جميع المصريين يوم شم النسيم، وقد ورث المصريون عيد شم النسيم من الفراعنة فهو عيد يتم الاحتفال به منذ عصر الفراعنة وحتى عصرنا هذا، ويبدأ الاحتفال بشم النسيم مع بداية فصل الربيع، ويرجع تاريخ الاحتفال بشم النسيم إلى ما يقرب من 5000 سنة حيث بدأ الاحتفال به منذ عهد الأسرة الثالثة من الفراعنة، وأقيم أول احتفال بهذا العيد في مدينة أون، وتشمل مظاهر الاحتفال بشم النسيم تناول الفسيخ وتلوين البيض والذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة، وعبر الأسطر التالية سنقوم بإرفاق أجمل صور شم النسيم 2019 والتي يمكنكم أعزاءنا متابعي موقع نجوم مصرية أن ترسلوها للأهل والأصدقاء ك تهنئة ب يوم عيد الفصح.

أجمل وأحدث صور شم النسيم 2019 بأحدث تقنية HD خلفيات Happy Easter

سبب تسمية شم النسيم بهذا الاسم

الجدير بالذكر أن سبب تسمية “شم النسيم” بهذا الاسم هو اللفظ الفرعوني” شمو” ومعناه بعث الحياة حيث أن موعد شم النسيم يصدف موعد بداية الخلق كما يعتقدون، لذلك أطلقوا عليه هذا الاسم ومن ثم تداوله المصريون من بعدهم.

أجمل وأحدث صور شم النسيم 2019 بأحدث تقنية HD خلفيات Happy Easter

بداية الاحتفال بشم النسيم

بدء الاحتفال بشم النسيم في اليوم الذي تعتدل فيه ساعات الليل مع ساعات النهار، حيث يتلاقى هذا اليوم مع دخول الشمس إلى برج الحمل ، ويعتبر هذا الحدث غريب جدا لدى الفراعنة لذلك فقد كانوا يتوجهون قبل وقت الغروب إلى الجهة الشمالية من الهرم لمشاهدة هذا الحدث الغريب والذي كان يحدث فقط في هذا اليوم من العام، حيث تصل الشمس إلى نقطة محددة أثناء غروبها تبدو وكأنها تقف على قمة الهرم.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

هناك مظاهرة عديدة يتبعها المصريون تعبيرا عن سعادتهم بقدوم شم النسيم ومنها: التوجه إلى الحدائق العامة والمتنزهات، تناول العديد من الأطعمة وتناول الفسيخ والرنجة فهي أطباق موسمية يتناولها المصريون في هذا العيد، تلوين البيض والرسم عليه والجدير بالذكر أن المسيحيين يقومون بتلوين البيض باللون الأحمر دلالة على لون دم المسيح، تناول الخس والحمص الأخضر .

أجدد صور شم النسيم 2019

أجمل وأحدث صور شم النسيم 2019 بأحدث تقنية HD خلفيات Happy Easter

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خلفيات شم النسيم

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خلفيات شم النسيم

أجمل وأحدث صور شم النسيم 2019 بأحدث تقنية HD خلفيات Happy Easter

موعد الاحتفال ب عيد شم النسيم 2019

يتم الاحتفال بعيد الربيع للعام الحالي في يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019.

كل عام وأنتم بخير، مع أرقى الأمنيات بقضاء يوم ممتع والاستماع بجو مليء بالسعادة والبهجة في يوم شم النسيم.


عن الكاتب

أماني رفعت

أماني السرسي، كاتبة ومحررة، متزوجة. حاصلة على ليسانس حقوق ، وماجستير في القانون الدولي الخاص أفضل هواياتي القراءة، والسفر، الرياضة، والموسيقى

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