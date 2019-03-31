أجمل وأحدث صور شم النسيم 2019 بأحدث تقنية HD خلفيات Happy Easter

مع اقتراب عيد الربيع ينتظر جميع المصريين يوم شم النسيم، وقد ورث المصريون عيد شم النسيم من الفراعنة فهو عيد يتم الاحتفال به منذ عصر الفراعنة وحتى عصرنا هذا، ويبدأ الاحتفال بشم النسيم مع بداية فصل الربيع، ويرجع تاريخ الاحتفال بشم النسيم إلى ما يقرب من 5000 سنة حيث بدأ الاحتفال به منذ عهد الأسرة الثالثة من الفراعنة، وأقيم أول احتفال بهذا العيد في مدينة أون، وتشمل مظاهر الاحتفال بشم النسيم تناول الفسيخ وتلوين البيض والذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة، وعبر الأسطر التالية سنقوم بإرفاق أجمل صور شم النسيم 2019 والتي يمكنكم أعزاءنا متابعي موقع نجوم مصرية أن ترسلوها للأهل والأصدقاء ك تهنئة ب يوم عيد الفصح.

سبب تسمية شم النسيم بهذا الاسم

الجدير بالذكر أن سبب تسمية “شم النسيم” بهذا الاسم هو اللفظ الفرعوني” شمو” ومعناه بعث الحياة حيث أن موعد شم النسيم يصدف موعد بداية الخلق كما يعتقدون، لذلك أطلقوا عليه هذا الاسم ومن ثم تداوله المصريون من بعدهم.

بداية الاحتفال بشم النسيم

بدء الاحتفال بشم النسيم في اليوم الذي تعتدل فيه ساعات الليل مع ساعات النهار، حيث يتلاقى هذا اليوم مع دخول الشمس إلى برج الحمل ، ويعتبر هذا الحدث غريب جدا لدى الفراعنة لذلك فقد كانوا يتوجهون قبل وقت الغروب إلى الجهة الشمالية من الهرم لمشاهدة هذا الحدث الغريب والذي كان يحدث فقط في هذا اليوم من العام، حيث تصل الشمس إلى نقطة محددة أثناء غروبها تبدو وكأنها تقف على قمة الهرم.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

هناك مظاهرة عديدة يتبعها المصريون تعبيرا عن سعادتهم بقدوم شم النسيم ومنها: التوجه إلى الحدائق العامة والمتنزهات، تناول العديد من الأطعمة وتناول الفسيخ والرنجة فهي أطباق موسمية يتناولها المصريون في هذا العيد، تلوين البيض والرسم عليه والجدير بالذكر أن المسيحيين يقومون بتلوين البيض باللون الأحمر دلالة على لون دم المسيح، تناول الخس والحمص الأخضر .

أجدد صور شم النسيم 2019

خلفيات شم النسيم

خلفيات شم النسيم

موعد الاحتفال ب عيد شم النسيم 2019

يتم الاحتفال بعيد الربيع للعام الحالي في يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019.

كل عام وأنتم بخير، مع أرقى الأمنيات بقضاء يوم ممتع والاستماع بجو مليء بالسعادة والبهجة في يوم شم النسيم.