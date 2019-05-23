صدور كتاب «رفقاء الليل» … آخر ما كتب العراب د.أحمد خالد توفيق

نشرت الصفحة الرسمية لدار الكرمة على «الفيسبوك» منشورًا عن إقتراب صدور كتاب «رفقاء الليل» للكاتب والدكتور والراحل أحمد خالد توفيق، وهو يعتبر آخر ما كتب، وذلك الخبر أعطى القليل من الطاقة الإيجابية لروح قراء العراب، حيث أغلبهم قرأوا جميع أعماله، وأن يكون هناك شيئًا لم يقرأوه له بعد، يعتبر ذلك خبرًا مفرحًا.

آخر ما كتب العراب د.أحمد خالد توفيق

كنا نعتقد أن كتاب «أفراح المقبرة» الذي صدر في 2018 هو آخر ما كتب، ولكن أتضح فيما بعد أنه آخر ما سلمه د.أحمد خالد توفيق لدار الكرمة، أي أنه ليس بالضرورة يكون آخر ماكتب، وأنه يمكن أن يكون هناك مؤلفات آخرى لم تُنشر بعد والتي من ضمنها «رفقاء الليل».

ومن الجدير بالذكر أن آخر رواية كتبها العراب هى رواية «شآبيب» والتي صدرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018 عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كما أن آخر كتاب مقالات كتبه العراب هو كتاب «لا مكان للملل» الذي صدر في 2019 عن دار كيان للنشر والتوزيع.

كتاب رفقاء الليل

الكتاب مكون من 11 قصة مكتوبين بأسلوب شيق ومثير، وسوف يصدر الكتاب في المكتبات في يوم ميلاد د.أحمد خالد توفيق وهو يوم 10 يونيو من هذا العام، عن دار الكرمة للنشر والتوزيع.

أحمد خالد توفيق

طبيب وكاتب مصري ولد في طنطا في 10 يونيو عام 1962، يعتبر من رواد أدب الرعب في مصر، وله إصدارات عديدة تفوق الـ500 إصدار، ومن أهمهم رواية «يوتوبيا»، ورواية «مثل إيكاروس» والتي فازت كأفضل كتاب عربي في معرض الشارقة للكتاب عام 2016، وسلسلة «ما وراء الطبيعة»، وسلسلة «فانتازيا».

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