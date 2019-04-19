شيرين سيف النصر غازلها مارادونا و تزوجت ثلاث مرات أبرزهم فنان شهير ورفضت عائلتها أحمد زكي

استطاعت الفنانة “شيرين سيف النصر” أن تحوز على حب واعجاب الجماهير بالرغم من ابتعادها عن المجال الفني لفترة طويلة ومشاركتها القليلة ولكنها تميزت بأداء جيد حيث تمتع الفنانة شيرين بخفة الظل وجمال الملامح الذي أعطاها بريق خاص بين نجوم السينما , نجحت في أدوار الفتاة الأرستقراطية “الدلوعة” وذلك بفضل موهبتها في المركز الأول وملامحها الأوروبية في المركز الثاني نظرا لعيونها الملونة التي تشبه نجمات العالم وشعرها الأصفر وبشرتها البيضاء وبسبب ذلك ظلت فتاة أحلام الشباب في عصرها ونعرض لكم أبرز المحطات في حياة الفنانة شيرين سيف النصر.

شيرين سيف النصر.

الفنانة شيرين سيف النصر من مواليد 27-11-1967 بالمملكة الأردنية والدتها فلسطينية ووالدها مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر حاصلة على ليسانس حقوق واستقرت في فرنسا مدة طويلة وهناك التقت بالفنان “يوسف فرنسيس” والذي كان سبب مشاركتها في مسلسل “ألف ليلة وليلة” ثم شاركت بعدها في عدة أعمال درامية، من بينها “غاضبون وغاضبات” و”من الذي لا يحب فاطمة

أزواج شيرين سيف النصر

تزوجت شيرين 3 مرات الأول هو رجل الأعمال السعودي “عبد العزيز الإبراهيم” وانفصلت عنه بعد مرور خمس سنوات ثم تزوجت بعد ذلك في السر من الفنان الشهير “مدحت صالح” ولكن الزواج لم يستمر كثير حيث انفصلت عنه بعد أربع أشهر فقط وكان آخر أزواجها طبيب التجميل “رائف الفقي” في 5 -9- 2010 ولكنهما انفصلا بعدها بعدة أشهر فقط وتوفيت والدتها في نفس الفترة فعانت من أزمة نفسية.

انتشرت أنباء عقب انفصالها من رجل الأعمال السعودي “عبد العزيز الإبراهيم”، إنه خصص لها طائرة خاصة وفي هذة الفترة أعلنت شيرين اعتزالها الفن عام 1996 ولكنها عادت مرة أخرى وقيل إن مؤخر طلاقها وصل إلى خمسة مليون جنيها ثم ترددت أنباء أنها على علاقة بالفنان أحمد زكي بعد مشاركتها معه في فيلم “سواق الهانم” عام 1994 ولكن شيرين صرحت عام 2010 بأنه طلب الزواج منها ولكن عائلتها رفضت ذلك.

كشفت الفنانة شيرين من خلال حوار صحفي أنها واجهت أغرب موقف عندما التقت بالنجم العالمي مارادونا في أمريكا بينما كانت هي في زيارة لأخيها ونزلت بنفس الفندق وقالت إنه طلب منها أن توقع له “أوتوجراف”، وقال لها: “جمالك ساحر ومستحيل أن تكوني مصرية.. أنت لا بد أن تكوني نجمة هوليوود”.

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