سما المصري بالحجاب : انتظروني في رمضان مع الأدعية الدينية  وتنشر أول دعاء لها…شاهد بالفيديو

نشرت الفنانة المصرية الشابة سما المصري تدوينه لها على موقع الصور انستجرام ، شوقت بها المصريين ومتابعيها حيث نشرت تدوينه مبهما للتشويق، حيث قالت سما المصري في تدويناتها والتي نشرت معها صورة وهي ترتدي الحجاب أو الطرحة كغطاء للرأس من داخل استوديو وهي تقوم بالتسجيل وقالت “انتظروني مفاجأة غدا بإذن الله … رمضان كريم.

وبداء متابعين سما المصري يتساءلون عن سبب التدوينه قائلين أنها ستقوم بعمل برنامج ديني أو أنها تحضر أغنية دينية في رمضان القادم، وتركت سما المصري اصدقائها في حالة من التخمين والاشتياق لما تنوي سما عملها وتحضر له في رمضان القادم.

وبالفعل نشرت سما المصري تدوينه أخرى لها جديدة اليوم توضح وتكشف فيه عما ستقوم به، وتحضر له في رمضان القادم، وكشفت سما المصري عن المفاجأة التي وعدت بها جميع أصدقاءها، وهي أنها تقوم ألان بتسجيل مجموعة من الأدعية التي تذاع وتعرض في رمضان القادم .

وقالت الفنانة سما المصري في تدوينتها على موقع انستجرام ” بداية البروفات لأدعية رمضان والفيديو كاملا علي قناه اليوتيوب الخاصة بي والرابط بتاع القناه هنا في البايو اعملوا subscripe لمشاهده كل الأدعية فيما بعد…قفلت التعليقات علي الفيديو وفتحتها تاني عشان تعرفوا أني بتقبل النقد عادي بس يا ريت بأدب …رمضان كريم…”.

ونشرت الفنانة سما المصري مع التدوينه مقطع من فيديو لها وهي في الاستديو وهي تقوم بتسجيل أول الأدعية الدينية الرمضانية لها وهو دعاء خير بيوت الله في الأرض هي المساجد، وخير دعاء لله للعبد وهو ساجد، ونشرت الفيديو أيضا على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.