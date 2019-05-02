زوجته فنانة معتزلة وحقيقة خلافه مع لقاء الخميسي أبرز المحطات في حياة عصام إمام

بعد غياب طويل عن مشاركته في الإنتاج السينمائي أعلن المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام عن عودته من جديد للساحة الفنية بأول عمل سينمائي يقوم بإنتاجه وهو فيلم الجبابرة بطولة مجموعة من ألمع النجوم ومن بينهم الفنانة رجاء الجداوي، عمر متولي، مها أبو عوف، والذي بدأ بتصوير مشاهده قبل أسبوعين .

أبرز المحطات في حياة عصام إمام.

وكان المنتج عصام إمام أنتج الكثير من الأعمال السينمائية مع شقيقه عادل إمام منها فيلم الإرهاب والكباب، السفارة في العمارة، التجربة الدنماركية، عريس من جهة أمنية وبالرغم من عدم ممارسة عمله بالفترة الأخيرة لكنه كان حريصا في الظهور بالمناسبات حيث ظهر مع شقيقه عادل إمام في العرض الخاص لفيلم “مولانا”، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما، خاصة أن عددا كبيرا من أبناء الجيل الحالي لم يعرفوا أن عادل إمام لديه شقيق أصغر منه أنتشر على بعض المواقع الإخبارية بعض الأنباء التي تفيد بوقوع خلاف بين المنتج عصام إمام وبين الفنانة لقاء الخميسي مما جعل الفنانة تنفي ماتم انتشاره حيث أكدت أن المنتج عصام امام من اهم المنتجين المتواجدين على الساحة الفنية و تتمنى العمل معه قريبا.

زوجته فنانة معتزلة.

تعرض المنتج عصام امام لأزمة كبيرة عام 2009 وذلك بسبب مسرح كان يملكه في مدينة نصر وأثيرت الشائعات وقتها أنه قام بالتعدي على أملاك الدولة وقام بإفتتاح ملهى ليلي واستغل رصيف المسرح لصالحه وانكر وقتها موضحا أن المكان مرخص كسينما ومسرح وكافتيرا والذي لايعرفه الجمهور عن حياة عصام إمام أن زوجته هي الفنانة نهلة رأفت التي قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية ولكنها إعتزلت الفن بعد زواجها منه وأنجبت منه ابنتان ويذكر أن نهلة رافت أشتهرت فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.

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