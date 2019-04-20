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زوجة علي ربيع تعلن انفصالهما وتقوله “خليك لامك يا قلب امك وأنا خصيمتك يوم القيامة أنا وبنتك”

كتب محسن عيد آخر تحديث

نشرت ندى محمود زوجة على ربيع، على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وانستجرام، خبر انفصالها عن زوجها على ربيع، وجاءت التدوينات التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنم وتكشف عن أسباب الانفصال وعن الأسباب التي أدت إلى طلاقهما

وأعلنت زوجة على ربيع السابقة ندى محمود على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أمس، على صفحتها الشخصية  وقالت” أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هي و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة”، وهو ما يوضح أن سبب الانفصال هو تدخل أمه في شئونهم وحياتهم الخاصة.

كما نشرت وأعلنت ندى محمود زوجة الفنان على ربيع السابقة على موقع التواصل الانستجرام وعلى الحساب الخاص بها قالة أيضا ” أنا خصيمه أي حد ظلمني أنا وبنتي أو اثر عليا تأثير سلبي في حياتي و خربهالى و عند الله تلتقي الخصوم و يوم القيامة نلتقى أمام الله ✋🏻 إليك فوضت أمري يا الله وأنت خير وكيل”.

وقد صرح على ربيع في احد البرامج الإعلامية والتلفزيونية أن زوجته ندى محمود هي لاعبة بالية وتعرف عليها من خارج الجامعة وانه شاهدتها في احد عروض البالية وأعجب بها، وأرسل لها مع أصدقائه لكي يوصل لها مدى إعجابه بها، وانتهى الأمر بزواجهما في سبتمبر 2015.

والجدير بالذكر أن الفنان على ربيع أنجب من زوجته السابقة ندى محمود طفلة واحدة وهي بنته مليكه.

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عن الكاتب

محسن عيد

مدون ومحرر مصري واحد أعضاء فريق نجوم مصرية والعمل الأساسي مفتش أثار بوزارة الأثار المصرية، احب التدوين وكتبت في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والإخبارية أقوم ألان بعمل دراسات عليا في الآثار بجامعة القاهرة، من مواليد محافظة بنى سويف واسكن بها، هوياتي الكتابة والصيد والسفر

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