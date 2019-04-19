رسالة صادمة من زوجة علي ربيع “أنا خصيمه أي حد ظلمني أنا وبنتي”

نشرت زوجة الفنان الكوميدي ونجم مسرح مصر رسالة صادمة ومفاجأة لكل متابعي ومحب الفنان علي ربيع حيث تعد هذة المرة الأولى التي تنشر فيها رسالة تشير الى شكوى منها لسببا ما ولم تكشفها من خلال رسالتها على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: “أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة”, بهذة الكلامات كشقت زوجة ربيع أنها بها أمر يغضبها منه بهذة الطريقة الغير مُباشرة، كشفت ندا محمود زوجة نجم “مسرح مصر”، عن الخلافات الناشبة بينهم، والتي انتهت بطردها مع ابنتها خارج المنزل على حسب ما نشرته السيدة ندا محمود.

زوجة علي ربيع.

كان النجم الكوميدي كشف في أحد البرامج عن بداية تعرفه لأول مرة على زوجته حيث قال أنه رأها أول مرة بعد أن أنهى دراسته في الجامعة مشيرا الى انها لاعيبه باليه وكان يحضر أحد عروض الباليه وعندما شاهدها أعجب بها وحاول أن يصل إليها من خلال معارفه وأصدقائه في عرض الباليه الذي شاهده، إلى أن استطاع أن يصل إليها ويخبرها بإعجابه لها، وضحك ربيع قائلا «وظبطنا بعض بقى».

وأضاف أنه تزوجها منذ سنتين، وذكر أن أقارب زوجته كانوا طيبين جدا ولم يكونوا مبالغين في طلباتهم، كما أكد أنه سعيد في زواجه

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