رسائل واتساب تهنئة لشم النسيم 2019 جديدة كلياً

شم النسيم من المناسبات التي تهم كافة المصريين حيث تنتشر عادات قديمة للاحتفال بهذا اليوم ومنه أكل الفسيخ و الرنجة والخس والملانه و الحرنكش، كما للمصرين عدة طقوس يتبعها الغالبية وهي الخروج إلى المتنزهات والشواطئ وتكثر في ذلك اليوم القبول على ركوب المراكب والتنزه في في نهر النيل، وبخلاف كل تلك العادات القديمة هناك عادات جديدة وهي رسائل التهنئة على الواتساب أو الفيسبوك ويسعى الجميع لرسائل جديدة تكون للأصدقاء والأهل والأحباب وإليكم باقة من الرسائل التي تصلح حالات واتساب أو التهنئة.

رسائل كوميدية واتساب تهنئة للحبيب بشم النسيم

يا عمري يا قلبي بحبك أه بس أوعى من الفسيخ لأحبه أكتر منك.

بحبك وهحبك أكتر لو نظفت الفسيخ الفسيخ وعزمتني عليه.

بتقول على ريحتي يع دة أصيل ومأصل ختم الفسيخ المصري.

لو مبتحبش الفسيخ أسفة ياروحي روح حبه وتعال كمني.

وما الحياة إلا فسيخ ورنجه وبصل هو ينفع ربيع من غير فسيخ.

فسيخ حبنا فسيخ خطوبتنا مين يا ناس أدنا.

فسيخك بيتي فسيخك جاهز كده انت مصري أصيل المهم يكون في فسيخ.

رسائل واتساب أو فسيبوك للأصدقاء

يا بني ما تبقاش بيض وتعال كل فسيخ.

بس يا ضنايا أنت وهو بصلك في أيدك فسيخك في شنتك وعلى أقرب جنينه وانطلقوا.

جاري وعشرة عمري يلا نفسخ يلا نلعب يلا هو يوم في السنه مش بيتكرر غير مرة واحدة.

أيه ده كله فسيخ وخس وبصل هو النهارده إيه يا ولاد دة شم الورد والزرع والخضرة وبداية سنه جديدة كلها خير.

كل عام والجميع بخير وشم نسيم سعيد على الجميع.

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