كشف حقيقة فبركة برنامج “رامز في الشلال ” من خلال المحلل الرياضي رضا عبد العال

صفحه مزيفة تستخدم أسم المحلل الرياضي “رضا عبد العال” من خلال موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” تسببت في أزمة حقيقية بعد نشرها تصريح لرضا عبد العال قال فيه بطريقة سخريه من برنامج “رامز في الشلال” تحت صوره له علق أنتظروني في برنامج رامز جلال الجديد واعملوا نفسكو مصدقين أن اللي بيحصل ده حقيقي، بعد ذلك قرر المحلل الرياضي أن يثبت عدم صحة هذا الكلام الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل صفحات مزورة تحمل أسمه بعد أنتشار الخبر بشكل سريع وكبير على موقع فيس بوك، قام رضا عبد العال بتصوير فيديو له يثبت عدم صحة هذا الكلام عن طريق تصريحه في بث مباشر وقال انه لا يعلم أن هذا البرنامج منسوب للفنان رامز جلال الذي أشتهر بعمل مقالب في أصدقائه في شهر رمضان كما تعودنا منه كل سنة.

صورة من الصفحة المزورة التي قامت بنشر أخبار كاذبة علي لسان المحلل رضا عب العال.

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كشف حقيقة فبركة برنامج رامز جلال

رضا عبد العال أقسم بالله أنه لا يعلم بهذا البرنامج قبل تصويره وقال أن الصفحات التي تستخدم أسمه ما هي إلا صفحات مزورة وسببت له العديد من المشاكل من قبل وقال أن الحلقه أتصورت بشكل هادي وطبيعي جداً ونبه على الجميع عدم الأنصياع وراء مثل هذه الأخطاء التي تقوم بنقلها صفحات مزورة تحمل أسماء بعض المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي ويجب التأكد من أن هذه الصفحة يملكها صاحبها عن طريق وضع العلامة الزرقاء التي تؤكد ملكية هذه الصفحة لهذا الشخص ولا يستخدمها أحد المنتحلين لشخصيات المشاهير.

أضغط هنا لمشاهدة فيديو رضا عبد العال من صفحته الشخصية الحقيقية

رامز في الشلال

تم عرض برومو برنامج “رامز في الشلال” أمس علي قناة mbc masr حيث ظهر رامز وهو يرتدي بدلة علي هيئة شجرة وحدث أنفجار في أول بث البرنامج وظهر بعض المشاهير الذي تم أستضافتهم في البرنامج.

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