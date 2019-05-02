خمسة فوائد لتعلم لغة وجهتك الجديدة

إذا رغبت بالتوجه إلى أي مكان في العالم كسائح أو مغترب فمن الضروري جدا تعلم لغة البلد الذي تقصده ،حيث يمكن لأي شخص أن يتعلم اللغة بغض النظر عن عمره ويمكن أن يكون ذلك سهلا وممتعا وليس مملاً كما يتصور البعض.

يكتسب الأشخاص الذين يتعلمون اللغات فوائد جمة عند معرفتهم باللغة المحلية للبلد الذي يقصدونه،فالشخص الذي يجهل لغة بلد يزوره سيفقد الكثير من متعة الاستمتاع بذلك البلد، وليس المطلوب إتقان اللغة بشكل كامل وإنما معرفة الأساسيات على الأقل.

إليك خمسة فوائد لتعلم لغة جديدة في أي بلد :

1.طلب توجيه من السكان المحليين الى مكان معين أو طلب القهوة ووجبات الطعام في المطاعم والمقاهي.

2.اكتسابك لاحترام السكان المحليين،فالجميع يحب من يتعلم لغته ويبذل جهده للتواصل معهم ،قم بفعل ذلك حتى وان لم تكن لغتك جيده كفايه .

3.تعطي دراسة اللغة شعوراً بتجدد الشباب إضافة إلى فائدتها للصحة العقلية خاصة لكبار السن، فهي تقوي الذاكرة وتؤخر التعرض للخرف( الزهايمر) .

4.يمكن لتعلم اللغة أن يوفر لك المال فقد تحتاج إلى إصلاح شي في المنزل في مكان اقامتك في وجهتك الجديدة مثلا كيف ستتحدث إلى الشخص الذي سيقوم بذلك؟ كيف تستدعيه؟ طبعا ستحتاج إلى مترجم وهذا المترجم سيكلفك مالاً طبعا لذا تعلم اللغة سيوفر عليك أجور المترجمين.

5.الاختلاط بالسكان المحليين وتكوين صداقات جديدة في مجتمعك الجديد ، فالتبضع من المحلات التجارية والأسواق الشعبية تساعدك على معرفة المفردات المتداولة الخاصة بالتسوق والتعامل خلال التبضع.

نصائح لمساعدتك على تعلم اي لغة بسرعة:

1.بإمكانك أن تجد شخصا راغباً بتعلم لغتك أنت تستطيع تعليمه إياها مقابل أن يقوم هو بتعليمك لغته .

2.قم بتعليم هوايتك إلى آخرين،أنها فرصة ممتازة لديك ان كنت تجيد العزف والطبخ أو أية هواية أخرى بإمكانك تعليمها للسكان المحليين فستعلمهم هوايتك مقابل تعلم اللغة منهم وكيفية نطقها بالشكل الأمثل.

3.استمع إلى موسيقى باللغة التي تحاول تعلمها بينما تقوم بالأعمال المنزلية وممارسة الرياضة وغيرها من النشاطات المختلفة .

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