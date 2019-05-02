خلفيات رمضان كريم 2019 / أجمل صور عن رمضان

خلفيات رمضان كريم 2019 هي السائدة الآن في كل الجوالات، فقد أصبح الجميع يبحثون عن أجمل صور عن رمضان لوضعها كخلفيات رائعة للجوال، تعد خلفيات الجوال من أهم علامات شخصية جوالك، فالكثير من الأشخاص يفضلون تغيير خلفية الجوال مع كل مناسبة، وفي شهر رمضان يحب الكثيرون الخلفيات الرمضانية وأجمل صور دينية عن رمضان حتى تكون الخلفية الخاصة بالموبايل مناسبة للشهر الكريم، في هذا المقال نقدم لكم خلفيات رمضان مبارك 2019 وكذلك أجمل صور عن رمضان حتى يمكنكم اختيار الخلفية التي تريدون وضعها بكل سهولة.

خلفيات رمضان كريم 2019

صور الخلفيات هي تلك الصور التي يستخدمها الإنسان كصورة غلاف للموبايل وتظهر كخلفية للتطبيقات المختلفة، وقد تكون بعض تلك الصور ثابتة أو متحركة، وتستخدم فيها صور بأبعاد معينة حتى تكون تلك الصور مناسبة لوضعها كخلفية للجوال وأيضاً تكون شكلها واضحاً ومريحاً للعين، فتلك من أهم المواصفات التي تتميز بها صور خلفيات الجوال والتي يجب أن تتوفر في الصور التي تختارها كخلفية.

صور عن رمضان

تتمثل الصور الرمضانية في صور فانوس رمضان أو صور مكتوب عليها عبارات تهنئة بشهر رمضان الكريم مثل عبارات رمضان كريم أو رمضان مبارك أو أدعية بمناسبة شهر رمضان الكريم أو أي من العبارات التي تتعلق بشهر رمضان المبارك، وسوف نترك لكم الآن بعض الصور التي تصلح لأن تكون صور لشهر رمضان المبارك:

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