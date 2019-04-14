هذه الحيوانات الممسوخة، تعرف على سبب غضب الله عليهم

ما هي الحيوانات الممسوخة؟ هناك حيوانات كانت في الأصل من بني البشر إلا أن أفعالهم الخبيثة المخالفة لفطرة الإنسان السوي أستوجبت عقوبة مباشرة بالمسوخ بتحويلهم الى حيوانات ممسوخة تتناسب مع صفاتهم المذمومة والقبيحة وأيضاً بعضها بسبب عصيان الله بتكبر وعتو وعدم الإيمان بآيات رب العالمين. وسنقوم بعرض الحيوانات التي في حقيقتها مسخاً وكانت إنساناً.

حيوانات المسخ أو المسوخ

تعرف على مسخ الحيوانات وهي كالآتي.

الفيل

فكان ملكاً مخنث لوطياً، ويمارس النكاح حتى مع البهائم.

الدب

فكان رجلاً ديوثاً يدعو الرجال إلى نفسه.

القرد

وهم اليهود الذين خالفوا أمر الله بإصيطيادهم الحيتان يوم السبت، فنزلت لعنة الله ومسخهم قروداً وهو قوله تعالي:” ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين“.

الخنزير

حواريون النبي عيسى الذين سألوه ان ينزل عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها، فلما فعل أزدادوا كفراً ونفاقاً. وكان توعد الله ان من يكفر بعد هذه الآية من عنده يعذبه عذابا شديداً. والخنزير مشوه الخلقة قبيح الشكل جعل ذلك علامة ليدل على غضب الله، كما ان لحمه حرام أكله ويرجع لأسباب عديدة أولها تناوله أقدر القذارات.

الأرنب

كانت إمرأة لا تطهر نفسها من حيض أو جنابة وغيرها من القذارات. إضافة لذلك انها كانت تخون زوجها.

العقرب

هو رجل لاذع اللسان لا يسلم منه أحد من الهمز واللمز.

الوطواط أوالخفاش

هو رجل كان يسرق رطب الناس من أعلى النخيل وروي أيضاً إمرأة سحرت ضرة لها.

الدعموص

كان لا يدع النميمة لشحن قلوب المتوادين بالكراهية من اجل إفساد العلاقات والتفريق بينهم

العنكبوت

هي إمرأة سحرت زوجها وكانت مؤذية له مدبرة عنه.

← آخر خبر: