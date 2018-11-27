وصف الممثل الكوميدي جيم كاري ذكرى له منذ طفولته وهي أنه أثناء ذهابه إلى جنازة عمه الذي لقي حتفه في حادث سيارة وفي مقابلة تليفونية بأنها «أعظم وقت»، لأنه في هذه الرحلة استطاع أن يقوم برسم مجموعة كبيرة من الرسومات الكرتونية، ويعد معرض «Maccarone» لرسومات جيم كاري والذي افتتحه مؤخرا هو عودة لإحياء طفولته.

جيم كاري يعرض أعماله في 2016 بمعرض «IndigNation»

وفي معرض «IndigNation» الذي كان في لوس أنجلوس، احتوى المعرض على 108 رسمة مأخوذة من حسابه على صفحات التواصل الاجتماعي، وموقع التغريدات «تويتر»، وشارك فيه جيم كاري أعماله منذ 2016 وحتى الآن لم يشارك في أي معرض.

وتوضح رسومات جيم كاري لحظات سياسية مشحونة، وفترة زمينة هامة جدا بالنسبة له ومثيرة للاهتمام، ويبين في معظمها الرئيس المهرج العملاق، وغيرها من التشبيهات إلى جانب تشبيهات أخرى سياسية.



جيم كاري ورسوماته رد فعل للسيرك السياسي

وفي إحدى رسوماته يأتي بأحد أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس، وهي تري غودي، ويرسمه كفأر أما خلفية حمراء وزرقاء، فيبدو المعرض وكأنه رد فعل للسيرك السياسي الملهم لجيم كاري بدلا من كونه نقدا.



جيم كاري يحصل على معلوماته من زملائه الإعلاميين

وقال جيم كاري عند سؤاله عن المكان الذي يأتي منه بالأخبار: «لدي أصدقاء كثيرون في عالم الإعلام وأحصل منهم على الكثير من المعلومات ومن مصادرها الرسمية».

ويعبر جيم كاري برسوماته السياسية تعبيرا مجازي عن مخطط سردي، فهي تمثل عدم ارتباط عالم كاري بشكل ضعيف بتاريخ الفن أو بالرسومات نفسها.



لا يمكن إنكار مواهب جيم كاري الفنية

ويعترف جيم كاري أنه يوجد القليل من التشجيع الحادث من شخص مثله، ويجب على الأشخاص التغلب على الميل والتحيز الذي يوجد من قبل وذلك نتيجة التأثر بخط عمل مختلف، وقال: «لكن خط العمل كان مختلفا بالنسبة لي».

ولجيم كاري مواهب مذلهة وعبقرية بوصفه ممثل كوميدي، وفنان، وإنه لمن الصعب فصل المواهب الخاصة به عن أي نقد لعمله فنانا بصريا، وتتشابه رسوماته مع رسومات قد تكون على جدران مقهى في مدينة جامعية أو على حائط مراهق غاضب.



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