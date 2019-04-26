“ثانوس” يخفي أخبار جوجل

ثانوس ذلك الشرير الخيالي الخرق الذي يعد شخصية من تأليف جيم ستارلين الذي يظهر في قصص مارفل. ثانوس تخطت قوته الخيال لبصل إلى محرك البحث جوجل، لذلك ليس خيال ولكنه حقيقة فيد ثانوس أصبحت الآن تسيطر على جوجل. وكما كانت لديها القدرة على السيطرة على الأرض من خلال يده التي تضم الأحجار الستة.

إن ثانوس ذلك الشخصية السينمائية التي لها متابعين عبر سلسة الأفلام Avengers والتي تقوم بدور المحارب الذي يصارع الكثير من الأبطال مثل حراس المجرة.

وفي هذه الأوقات يتم عرض الجزء الأخير من هذه السلسلة ويعد هو الجزء الرابع لسلسلة Avengers . وأطلق على هذا الجزء اسم “Avengers end game”. ويعد البطل ثانوس ذات قدرات خارقة يسعى بها للحفاظ على الأرض من الأشرار وإنقاذ الكوكب.

وبمناسبة بدأ عرض الجزء الرابع أطلق محرك البحث العالمي جوجل هدية للبطل ثانوس وهي عبارة عن أيقونة يد صفار تظهر في محرك البحث عند قيامك بالبحث عن كلمة “Thanos”.

وبالضغط على هذه اليد الصفراء لثانوس تبدأ أخبار البحث وصفحة البحث تتلاشى وتختفي كما حدث مع ثانوس في الجزء الثالث عندما ضغط على يده فانطلق منها ستة أحجار تتلاشي بها الأرض.

ووجدت هذه الفكرة تفاعل كبير مع رواد محرك البحث جوجل، فهل جربتها قبل ذلك؟!.

ومن الجدير بالذكر أن الجزء الرابع قد حقق نجاحاً كبير بعد عرضه الأول، وحقق أربحا كبيرة تصل إلى 100 مليون دولار حتى الآن.