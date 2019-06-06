تفاصيل العرض الخاص لفيلم الأب الحقيقى

حدث فريد من نوعه يحدث بمسرح كنيسة مارمينا شبرا يوم ١٤ يونيو ٢٠١٩م، وسط حضور شخصيات مرموقة من المجتمع في كافة المجالات، نيافة الأنبا مارتيروس ونيافة الأنبا مكاري وعضو مجلس الشعب النائب إيهاب الطماوي ومجموعة كبيرة من الآباء الكهنة والشيخ محمد صابر والقيادات الشرطية والفنان جميل والفنان استيفان منير والفنان مجدي شكري والفنان عاصم سامي والإعلامي چورچ رشاد والإعلامي اسحق يونان والإعلامي فريد إدوار والكاتبه نانسي مرقس والصحفيه مريم فاروق بجريدة وطني، سوف يتم العرض الأول لفيلم (الأب الحقيقي) فى احتفالية ضخمة، وهو فيلم اجتماعي من الدرجة الأولى ويسلط الضوء على عدة مشاكل اجتماعية لمعالجتها.

الفيلم بطولة بديع جرجس ومحمد قشطه وضيف شرف الفيلم ابراهيم ظريف ومن المشاركين ناجح نعيم ونيلي الالفي وهاني محروس وهبه ملاك وفادى الكردي ومجموعة من الوجوه الجديدة والفيلم تأليف وإخراج الأستاذ أمين مريد والمنسق الإعلامي للفيلم الاستاذ بطرس عاطف.

فقرات الحفل وترتيبه:

يبدأ الحفل فى تمام الساعة السادسة بالسلام الجمهوري وبعدها فقرة شعر يقدمها الشاعر مينا فوزي ثم عرض كورال فريق ثيئوطوكوس بقيادة الاستاذ الشاعر كمال سمير ثم فقرة شعر للشاعر جرجس عبد السيد وبعدها يبدأ عرض الفيلم.

الفنان چورچ عجايبي من المشاركين في بطولة الفيلم، يقوم بدور الدكتور فريد مدير مستشفى صاحب مبادئ وقيم وهذا يعرضه لضغوط شديدة محاربته للفساد.

ومن أعماله السابقة في التلفزيون مسلسل هيما من إخراج المخرج جمال عبدالحميد وأيضاً مسلسل متخافوش بطولة الفنان نور الشريف وأيضاً مسلسل هبة رجل الغراب مع الفنانة إيمي سمير غانم ومسلسل الصعود للمخرج سمير سيف ومسلسل صاحب السعادة مع النجم عادل الامام ومن الافلام الدينيه المسيحيه فيلم ضيف من السما للنجم ماجد الكدواني فيلم ١٠٠ سنه مدارس احد للمخرج سمير سيف وفيلم البرواز حصل فيه على جائزة أحسن ممثل في الصالون الثقافي (الصحفية سلوى علوان) واشترك بنفس الفيلم فى مهرجان يوسف شاهين، وجاري التحضير لفيلمين قصيرين سوف يتم عرضها في مهرجانات داخل وخارج مصر.

تقوم بتقديم الحفل الاعلاميه أنجي رزق وتنسيق الحفل الاستاذ بطرس عاطف

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