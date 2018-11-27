تعليق سما المصري على طرح الفياجرا النسائية بالأسواق المصرية

بعد قرار وزارة الصحة ببدء طرح الحبة الروز أو الفياجرا النسائية بدأت التعليقات الساخرة كعادة المصريين دائماً على بعض الأمور التي يرونها غير مألوفة على الشعب المصري وتهافتت الصور ذات التعليقات الساخرة من وجود عدد من الزوجات كبير تعاني من” البرود الجنسي” أحدى أسباب الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، أي ضعف نسائي كما يعاني منه الكثير من الرجال ومن أغرب وأطرف التعليقات هو تعليق سما المصري على الحبة الروز النسائية.

تعليق سما المصري على الفياجرا النسائية

كعادة الفنانة سما المصري دائما ما تنشر الكلمات بعفوية ولكنها تثير التفكير والضحك أحياناً وذكرت على صفحتها الشخصية بعض الكلمات التي أثارات جدل متابعيها وهي تتحدث عن النساء في مصر وانهن لسن بحاجة للفياجرا، ونصحت الرجال (أستخبوا يا رجالة مصر) في قول ساخر منها على قوة الصحة لدى النساء.

يذكر أن وزارة الصحة قد صرحت بتداول الحبة الروز أو الفياجرا النسائية ليتم بيعها بشكل رسمي في الصيدليات وهي مخصصة لعدد محدود من النساء اللاتي يعانين من بعض المشاكل الصحية والتي تؤثر على استقرار الحياة الزوجية، وقد ذكر بعض الأطباء أن الفياجرا لا تؤثر في الصحة الإنجابية بالسلب أو الإيجاب ولكنها تحفز بعض الهرمونات التي تؤثر على الحالة المزاجية للمرأة مما يسهل معها استقرار الحياة الزوجية، كما ذكر بعض الأطباء أن هناك بعض الأدوية الأخرى التي تعالج البرود وليس الفياجرا فقط.