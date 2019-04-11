تعرف على سبب وفاة محمود الجندي

منذ قليل رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عاما وهو الشئ الذي كان بمثابة صدمه لمعجبيه وجمهوره والوسط الفني.

حيث اصيب الفنان الراحل محمود الجندي بأزمة قلبية منذ عدة ايام وتم نقله للمستشفى ولكنه فارق عالمنا منذ ساعه اليوم الخميس الموافق 11 ابريل 2019.

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان الراحل محمود الجندي ظهر اليوم الخميس من مسقط رأسه ومحل ولادته في محافظة البحيرة.

الفنان الراحل محمود الجندي قدم العديد من الاعمال الفنية التي تركت اثر كبير في نفوس الكبار والصغار والتي مازلنا نتمتع بها الى الان حيث قدم العديد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية وجسد الجندي العديد من الشخصيات التي تعكس الواقع، حيث تنوعت ادواره الفنية ما بين الكوميدي والتراجيدي .

وكانت من ابرز اعماله المسرحية “البرنسيسة” ومسرحية “عشان خاطر عيونك” ، ومن ابرز افلامه فيلم اللعب مع الكبار وفيلم شمس الزناتي وفيلم يو مر ويوم حلو وفيلم المرشد وفيلم حكايات الغريب، ومن ابرز اعماله في الدراما مسلسل الجماعة 2 ومسلسب الاب الروحي ومسلسل رمضان كريم ومسلسل المصراوية ومسلسل الدالى مع الراحل نور الشريف .. وغيرها من الاعمال الفنية التي تركت اثر في نفوسنا.

ومن الجدير بالذكر ان الفنان الراحل محمود الجندي قد تزوج من الفنانة عبلة كامل ولكن لم يدم الزواج كثيرا وتم الطلاق

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