تزوج 4 مرات ومات ابنه في عز شبابه ما لا تعرفه عن الفنان عبد المنعم إبراهيم

نجم الكوميديا الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم عرف بأنه يضحك الناس وهو يكتم بداخله الكثير من الالم والحزن ، كذلك نجوم الكوميديا عرفوا بالانضباط في حياتهم الخاصة، كذلك ارتبطت صورة الفنان بما يقدمه من أدوار في السينما ، فكانت الحياة الشخصية للفنانين غير معروفة شارك في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة ونافس عملاقة الكوميدية واستطاع أن يحوز على حب وإعجاب المشاهدين من خلال أدواره المتميزة.

تعرف على الفنان عبد المنعم ابراهيم :

• اسمه الحقيقي محمد حسن ، وشهرته عبد المنعم ابراهيم، لقبه الجمهور بشارلي شابلن العرب ، كما أطلق عليه فارس الكوميديا.

• تزوج الفنان 4 مرات الأولى كانت عام 1950 من أحد أقرباء أصدقائة، انجب 4 ابناء هم :سلوى، سهير،سمية،طارق.

توفي طارق في ريعان شبابه وهو في عمر 37 عاما، وكان ذلك بسبب اصابته بمرض أدى لوفاته .

• تزوج أخت زوجته بعد وفاة زوجته لكنه طلقها بعدها بيومين بسبب التشابه الشديد بينهما، أما الزوجة الثالثة فكانت اللبنانية “عايدة تلحوم” وانجب منها” نيفين”، وتوفيت زوجته بمرض سرطان الثدي،

تزوج بعدها بالفنانة “كوثر العسال” التي ظلت معه حتى توفى عام 1987 .

• مر الفنان بظروف صعبة أثناء مرض زوجته الاولى وقال “كنت بانام ومابان مش، بانام صاحي، أصحى أقوم أخرج على البلكونة، أرجع عاوز أزعق، عايز أقول ليه يا رب” ومع ذلك كان يؤدي الادوار الكوميدية، وهو يشعر بالحزن الشديد.

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